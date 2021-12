Cursinho pré-vestibular Universidade Para Todos abre suas inscrições

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (UPT) começam nesta terça-feira, 23. Estão sendo ofertadas 11.505 vagas e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas até 2 de maio, exclusivamente pelo Portal da Educação . O projeto, criado em 2003, é desenvolvido em parceria com as universidades estaduais (UNEB, UESC, UEFS e UESB) e visa o fortalecimento da política de acesso à Educação Superior. Abrangendo os 27 Territórios de Identidade, o UPT já possibilitou a cerca de 20 mil estudantes o ingresso no Ensino Superior em diversas instituições, ao longo de dez anos.

O cursinho pré-vestibular é voltado a estudantes matriculados, em 2019, no 3º ano do Ensino Médio Regular estadual ou municipal ou nas suas modalidades correspondentes e a alunos matriculados, também neste ano, no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio da rede estadual ou municipal ou suas modalidades correspondentes e egressos do Ensino Médio estadual ou municipal do Estado da Bahia. Além das aulas, os estudantes têm acesso aos projetos complementares, como seminários, oficinas, simulados, revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e orientação vocacional. Para a execução desses projetos, serão selecionados pelas universidades parcerias 1.034 estudantes universitários que atuarão como professores/monitores.

Sobre a inscrição

No ato da inscrição, o candidato deverá fazer opção para um único município, local de funcionamento e turno que deseja cursar, bem como preencher integralmente o formulário de inscrição. O candidato informará, obrigatoriamente, o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criará uma senha de seis a oito dígitos, o que dará origem a um nome de usuário para acesso ao endereço de inscrição. Além de poder fazer alterações sobre a inscrição pelo sistema, o candidato também poderá tirar dúvidas sobre o processo pelo telefone 0800 285 8000, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, ou pelo email: upt@educacao.ba.gov.br.

Seleção e matrícula

A seleção dos candidatos será feita a partir das notas de Português e de Matemática, informadas pelos candidatos no ato da inscrição. A lista dos contemplados será divulgada no dia 10 de maio no Portal da Educação. A matrícula deverá acontecer de 21 a 24 de maio, no turno e local para os quais o estudante optou para cursar, com a apresentação dos documentos expressos no edital, a exemplo da Cédula de Idendidade e os históricos escolares do Fundamental II e do Ensino Médio. As aulas estão previstas para começar no dia 27 de maio e seguem até o mês de dezembro.

adblock ativo