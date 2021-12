Currículo Referencial da Bahia para a Educação Básica foi aprovado

As redes estadual, municipais e privadas de ensino, agora, terão um documento referência da Educação Básica. É que o Conselho Estadual de Educação (CEE) aprovou o Currículo Referencial da Bahia para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, conforme parecer 196/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (14). O documento, que foi entregue ao CEE pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), no último15 de julho, tem como objetivo assegurar os princípios educacionais e os direitos de aprendizagem de todos os estudantes do território estadual.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica do Estado, Manuelita Falcão Brito, falou sobre o significado desta aprovação. “É importante registrar que a aprovação deste documento conclui a primeira etapa de uma mudança na política curricular no Brasil e na Bahia. Todavia, é fundamental que as escolas, ao revisitarem seus Projetos Políticos Pedagógicos, debatam a sua identidade e territorialidade e construam propostas pedagógicas que dialoguem com as necessidades educacionais dos estudantes”.

Ainda seguindo a dirigente da SEC, o documento foi construído em colaboração permanente entre municípios e o Estado, com a participação de diversos educadores das redes de ensino. A construção contou com uma equipe de redatores especialistas em todas as áreas do conhecimento, responsáveis pela escrita, e também com consultas públicas on-line e presenciais, contabilizando mais de 200 mil contribuições, envolvendo a participação dos 27 Territórios de Identidade.

O Curriculo Referencial da Bahia tem como base as orientações normativas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), complementada à luz das diversidades do território baiano, de modo a colaborar com a reescrita dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das unidades escolares. Ele é composto de dois volumes: um para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e outro para o Ensino Médio, sendo que este último está em fase de construção.

