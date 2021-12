Culinária Russa: conheça um pouco mais

Uma gastronomia para lá de exótica e que dá água na boca. Frutas e vegetais frescos devem marcar o paladar de quem embarcou para a Rússia para acompanhar a Copa do Mundo. Os ingredientes que também nunca faltam na cozinha por lá são batatas, manteiga, carne, pães e ovos. Também são bastante comuns o repolho, leite, creme azedo, cogumelos, banha de porco, tomate, maçã, mel, açúcar, sal, alho e cebola.

Com tantos rios cortando as cidades russas, o peixe é um outro alimento que não falta dos pratos do cotidiano. As sopas condimentadas são também tradicionais. E uma curiosidade: um prato bastante conhecido aqui no Brasil, o strogonoff ou (estrogonofe), tem origem russa. O estrogonofe ficou conhecido na Rússia na Segunda Guerra Mundial quando os soldados russos levavam a carne cortada em tiras em grandes barris mergulhada em uma mistura com sal grosso. Na hora do preparo, a carne era frita e acompanhava cebola e um creme de leite azedo muito popular por lá, de nome: smetana. A diferença da versão russa para o estrogonofe brasileiro é que lá o prato não acompanha arroz e batata palha, ele é servido com purê de batatas.

Separamos para você conhecer outros três pratos típicos da Rússia. Três porque, no país sede da copa 2018, número par é sinônimo de azar.

Khinkali - É um prato bastante tradicional, são pastéis de massa cozidos, cuja receita leva farinha de trigo, água, sal e ovos inteiros. Pode ser recheado com carne moída, cogumelos ou queijo. A carne pode ser bovina, porco, carneiro ou até mesmo uma mistura delas. O interessante desse prato é o fato da massa ter um formato de uma pera e, no seu topo, um botão. Se quiser seguir à risca o costume russo, você deve segurar a massa por esse topo e fazer um furo com o dente para primeiro apreciar o molho da carne que está no recheio.

Salada Olivier – Mais famosa e conhecida como “salada russa”, a salada Olivier é uma variação da salada de batatas inventada em 1860 pelo chef belga Lucien Olivier, que atuava em um dos restaurantes mais famosos da capita Moscou. A receita original nunca foi encontrada, mas sabe-se que ela levava caviar, perdiz, pato, vitela e um molho secreto. A nova versão da salada olivier contém batata cozida cortada em cubos, cenoura, ervilha, pepino ou picles e ovo em infusão de molho de maionese. É bastante tradicional em dias festivos na Rússia, como no Ano Novo.

Borsht – é uma sopa bem típica feita a base de beterraba. É um dos pratos mais famosos da Rússia, é cultural servir bem quente e com uma colher de Smetana (creme de leite russo) para acompanhar. Entre os ingredientes estão batata e o creme. Geralmente, é uma ótima pedida para os dias mais frios.

Uma certeza, a culinária e o futebol unem mundos e culturas diferentes. Quem pensa que é fácil seguir à risca receitas de outros países que não conhece até acredita que o prato vai sair delicioso de primeira. Mais do que saber cozinhar, é preciso estudar a origem e combinação de cada ingrediente.

