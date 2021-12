Cruz das Almas sedia curso nacional de produção de mandioca

Produtores, cooperados, estudantes, professores, instituições governamentais e não governamentais e agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) participam do Curso Nacional de Produção de Mandioca, que tem início na segunda-feira (15) e prossegue até sexta (19), em Cruz das Almas. O evento é organizado pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O pesquisador e coordenador da formação, Joselito Motta, fala sobre os objetivos do evento: “Além de formar multiplicadores, o curso tem o objetivo de capacitar os participantes não só para a assistência técnica recomendada de manejo e produção na cultura da mandioca, como também para a condução de cultivo empresarial da lavoura”.

Manejo, cultivo, identificação, manejo e combate a pragas e doenças, melhoramento genético da raiz e conservação do solo serão alguns dos assuntos do conteúdo programático do curso. Os instrutores e palestrantes do curso são pesquisadores e técnicos da EMBRAPA, além de representantes de instituições parceiras, como a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (COOPATAN), Fundação Arthur Bernardes (Funarbe), Agropecuária Milênio e Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

De acordo com os organizadores do curso, além das instruções teóricas, que vão acontecer no auditório da Embrapa Mandioca e Fruticultura, o curso contará com visitas técnicas na região. Na comunidade do Cadete, os participantes vão conhecer a Unidade de Processamento de Beijus. Está prevista, também, uma visita ao Mercado Municipal de Cruz das Almas e, ao final, na própria entidade, os participantes conhecerão os equipamentos para a produção de farinha e fécula, no Centro de Tratamento de Mandioca (CTM).

Mais informações pelo telefone (75) 3312-8144 ou pelo e-mail cnpmf.inscricao@embrapa.br.

