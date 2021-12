Cronograma do ENCCEJA Nacional 2019 já está disponível

O cronograma do ENCCEJA Nacional 2019 foi divulgado na sexta-feira (01) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). De acordo com o calendário, as provas serão aplicadas 4 de agosto, no domingo. É importante marcar também a data de inscrição, que será de 20 a 31 de maio. Informações sobre o ENCCEJA Exterior e para pessoas privadas de liberdade serão publicadas posteriormente.

O ENCCEJA é usado para obter a Certificação de Conclusão do Ensino Fundamental e a Certificação de Conclusão do Ensino Médio. A Declaração Parcial de Proficiência é outra possibilidade. Todas são fornecidas pelas secretarias estaduais de educação e pelos Institutos Federais de Educação , Ciência e Tecnologia.

Em 2018, os dois primeiros dias de inscrição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA Nacional) 2018 registraram 524 mil inscritos, o equivalente a mais de 30% do volume de inscrições recebidas no mesmo período, em 2017. Destes, 431 mil inscreveram-se para o nível médio e 93 mil para o fundamental.

Fique por dentro do calendário do ENCCEJA 2019:

>> Publicação do Edital - Abril de 2019

>> Justificativa de Ausência - 15 a 24 de abril

>> Inscrições - 20 a 31 de maio

>> Provas - 4 de agosto

>> Gabarito - Divulgação em breve

>> Resultado - Divulgação em breve

