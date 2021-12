Crise: 83% dos profissionais aceitariam um emprego com salário menor

Estar desempregado, além de grande desmotivação, gera diversas dúvidas no profissional que está em busca de uma nova oportunidade. Entre elas, questões salariais. Será que devo aceitar um emprego com salário menor que a minha última experiência? Segundo uma pesquisa feita pela Catho – site que oferta vagas de emprego - 83% dos profissionais brasileiros aceitariam um emprego com um salário menor do que o recebido na última empresa que trabalhava.

Ainda segundo a pesquisa da Catho, 80% dos entrevistados acreditam que houve redução de salários em sua área de atuação nos últimos meses. E, como consequência desse quadro, 90% dos profissionais afirmaram que mudariam de emprego caso recebessem uma nova proposta. O desconforto sempre será uma consequência da readequação, sela ela salarial ou de reposicionamento de carreira. Por esse motivo, especialistas recomendam que o profissional não deve agir por impulso.

Não adianta aceitar uma proposta de trabalho na qual o profissional não se sinta confortável. Ao forçar situações, as chances de se frustrar e perder o emprego ou ser um profissional desmotivado são altíssimas. Ao se deparar com uma proposta legal, mas com remuneração baixa, é importante negociar. Ser sincero e comprometer-se com resultados acima do esperado é uma é uma boa tentativa.

Até pouco tempo atrás, o mercado de trabalho estava aquecido no Brasil e os profissionais estavam no controle. Mas hoje o cenário está invertido, se antes era possível conseguir um bom salário, agora é preciso ter cuidado na hora de negociar a remuneração. Além de não poder oferecer o salário ideal, as empresas estão cortando custos e deixando de contratar.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de desemprego no Brasil atingiu 13,1% no trimestre encerrado em março de 2018, maior nível desde maio do ano passado, o que significa que 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Fazer o cadastro em site de vagas de emprego como a Catho, Vagas.com e LinkedIn pode ser uma solução para quem vive esta realidade.

O publicitário José Silva Neto, 31 anos, pagava em média R$160 por uma assinatura de três meses no site da Catho. José considera a assinatura um bom investimento. “As grandes empresas estão sempre divulgando as oportunidades nesses sites de vagas de emprego. Porém, ele assume que no início não tinha a boa impressão. “Eu só mudei de opinião depois de ser chamado para uma seleção e ter conseguido o emprego”.

“Eu não conhecia a empresa que estava indo para a seleção. Quando cheguei na entrevista descobrir que seria uma oportunidade para atuar na franquia da maior empresa de sistema de gestão da América Latina, a TOTVS. Foi nesse momento que tive a certeza que as grandes empresas realmente utilizam esses sites para a oferta de vagas”, conclui José.

A crise no mercado de trabalho atinge, de forma desigual, diferentes grupos sociais e regiões do Brasil. O índice de desemprego no país é de 13,1%, mas essa taxa é maior para as pessoas com baixa escolaridade. Ainda segundo dados do IBGE, os mais afetados são aqueles que têm Ensino Médio incompleto. Para esse grupo, a taxa é de 20%, contra 6,2% para os profissionais com curso superior.

Esses dados mostram a importância da escolaridade. Ter um diploma faz a diferença na hora de se recolocar no mercado de trabalho. Se estudar parece um objetivo distante, saiba que o Educa Mais Brasil pode te ajudar. O programa educacional oferece bolsas de estudo de até 50% para o EJA – Educação de Jovens e Adultos .

Nunca é tarde para se qualificar. Entre no site do Educa Mais , vá até a modalidade de ensino EJA, escolha a instituição mais próxima de você e faça sua inscrição. É gratuita!

Confira alguns sites gratuitos de vagas:

Curriculum: É um site bem semelhante ao Catho, mas é gratuito. Ele oferece hoje mais de 37 mil vagas de emprego e tem mais de 9 milhões de profissionais com currículos cadastrados.

Indeed: De forma gratuita, você pode fazer a busca de vagas de emprego do seu interesse por estado, cidade região.

Infojobs: Com quase 200 mil vagas abertas, esse é um dos sites de empregos mais usados da internet. Ele oferece gratuitamente vagas de emprego em grandes, médias e pequenas empresas.

Empregando Brasil: Esse site vagas possibilita cadastro para vagas de empregos em todo o país. Assim como os demais sites (inclusive a própria Catho), você recebe um alerta em seu e-mail quando aparece uma vaga adequada ao seu perfil.

