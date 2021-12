Cresce procura por curso de inglês técnico

Quem nunca foi pego de surpresa quando o professor passou aquele artigo para leitura e o mesmo estava todo em inglês ? Ou se deparou com um filme sem legenda? A saia justa também pode acontecer no trabalho quando você recebe um e-mail todo redigido em inglês. Situações como essas estão se tornando cada vez mais comuns no mundo globalizado em que vivemos. O inglês está, cada vez mais, inserido no nosso cotidiano, seja na vida acadêmica ou no mercado de trabalho.

São por esses e outros motivos que falar inglês se tornou algo tão essencial. Segundo a pesquisa Business English Index da Global English (2013), 91% dos executivos de 77 países pesquisados colocam o inglês como principal idioma dos negócios. Com isso, cresceu o número de profissionais que procuram por um curso de idioma com o intuito de ganhar maior visibilidade na sua área de atuação.

Outro levantamento, feito pela empresa Catho (2016), verificou que a língua inglesa é o idioma mais exigido nos processos seletivos do país em sua base de vagas e a sua fluência garante em média 61% a mais em ganhos salariais em relação a quem não possui essa qualificação.

A exigência é tamanha que, mesmo com o inglês fluente, há casos em que é indicado uma habilitação profissional no idioma, conhecida como curso de inglês técnico . Os cursos desta modalidade têm foco em expressões e termos técnicos usados no dia a dia da profissão. Os alunos recebem notícias de seus setores de atuação, fazem lições de gramática, leem artigos técnicos e assistem vídeos direcionados aos temas da sua área profissional. Essa área também concentra-se em habilidades específicas no aprendizado do idioma, seja na leitura, conversação, vocabulário ou escrita.

Alguns cursos já estão tentando se adaptar a essa nova modalidade de ensino diante da procura crescente pela modalidade. “Oferecemos o curso de inglês técnico em Hotelaria e Turismo. Abrimos essa turma porque percebemos a necessidade de um curso como esse aqui em Salvador, que é uma cidade tão turística. Por ser um curso mais curto, ele funciona como uma adaptação, mas permite que o profissional consiga um maior destaque e se torne mais completo”, concluiu Caio Junqueira, responsável pelo departamento de marketing do Minds English School.

Uma outra opção para os profissionais que possuem uma rotina bastante intensa e que, na maioria das vezes, não têm a possibilidade de fazer um curso presencial, é investir em cursos técnicos online , que já são oferecidos por algumas instituições de ensino e facilitam ainda mais a possibilidade do aprendizado.

Bolsas de Estudo para cursos de inglês

Cursos técnicos de inglês mais buscados por profissionais:

1. Contabilidade

2. Negócios

3. Recursos Humanos

4. Propagando e Marketing

5. Vendas e compras

6. Advocacia

