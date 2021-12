Cresce número de empregos na Bahia por conta da retomada da indústria

Puxada pela indústria de transformação, que saltou de 202.072 para 203.340, representando 1.268 empregados, e pelo aumento de unidades industriais com a implantação de mais de 30 novas fábricas, entre 2016 e 2017, a Bahia teve destacado crescimento no número de pessoas empregadas. O dado é da Pesquisa Industrial Anual (PIA), divulgada pelo IBGE, esta semana. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), por sua vez, atribui o aumento dos postos de trabalho no Estado à retomada da atividade em setores como Alimentos, Calçados, Couro e Móveis, com proporcional aumento no número de unidades fabris.

O vice-governador e titular da SDE, João Leão, destaca que, além de ser líder no país na geração de emprego, a indústria alimentícia baiana está entre os ramos que expandiram a quantidade de fábricas. “O que queremos é colocar as áreas produtoras para funcionar, o que não pode é ficar parado, pois se a indústria estiver em funcionamento ela vai gerar empregos, riquezas e renda para a Bahia e para os baianos”.

Conforme o IBGE, o segmento de Alimentos passou de 38,9 mil para 41,8 mil; Couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados passaram de 27,9 mil para 29.2 mil, gerando, aproximadamente, 1,3 mil empregos; e fabricação de móveis, que era de 5,2 mil, agora totaliza mais de seis mil, empregando 930 pessoas. “O desempenho da Bahia segue um caminho diferente da média nacional, representando o melhor resultado entre os Estados do Nordeste”, aponta a pesquisa.

