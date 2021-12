Consulta aos locais de prova do Enem 2019 pode ser feita a partir de hoje (16))

Quem se inscreveu para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano poderá consultar o Cartão de Confirmação a partir desta quarta-feira, 16 de outubro, conforme informação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A consulta poderá ser feita pela Página do Participante ou pelo aplicativo do Enem.

As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro e serão aplicadas em 1.727 municípios. Os exames serão a partir das 13h30, horário de Brasília, mas os candidatos devem chegar aos locais de prova até as 13h. Neste ano, mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas. Ainda de acordo com informações do Inep, todas as provas já foram impressas e estão prontas para distribuição nos estados.

Além do local de prova, os estudantes poderão conferir no Cartão: o número da sala onde farão o exame, a opção da língua estrangeira feita durante a inscrição e o atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

Nos dias das provas, recomenda-se que os participantes levem o Cartão de Confirmação impresso. Além disso, pede-se que os estudantes cheguem ao local com antecedência.

adblock ativo