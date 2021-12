Construir ou reformar? Mão de obra para construção está mais barata

Está fazendo planos para reformar ou construir? A hora pode ser propícia. O IBGE divulgou o índice Nacional da Construção Civil e, no mês de março, ele teve a menor taxa dos últimos anos, com variação de 0,14% e uma queda de 0,16 ponto em relação a fevereiro. Com isto, o custo nacional da construção, por metro quadrado, ficou em R$1.074,41, sendo R$553,35 relativos aos materiais e R$521,06, à mão de obra. O Nordeste foi a região com a maior variação mensal (0,32%), enquanto as regiões Norte e Sul tiveram variações negativas de -0,02% e 0,01%.

Com a possibilidade de gastar menos, muitos brasileiros estão antecipando os planos de reforma ou construção. Mas sempre surge uma dúvida na hora de contratar os profissionais corretos para uma construção ou reforma. Além disso, confundir o papel de um engenheiro , arquiteto e do design de interiores também é algo bastante comum. Cada um desses profissionais possui uma atividade bem específica, mas complementar.

Caso não seja feita a contratação de um profissional correto, o risco de ter uma complicação na sua obra é muito grande, e vai muito além da poeira e do barulho. E você, sabe quais são os profissionais mais indicados para esse momento?

Somente engenheiros e arquitetos podem realizar intervenções que necessitam de responsabilidade técnica, ou seja, esses profissionais irão projetar maneiras para evitar que a obra gere riscos a edificação e seus ocupantes. Melhorar o aspecto do espaço, troca de mobiliário e gerir equipes de montagem simples é papel do design de interiores.

O design de interiores é uma profissão que une técnica, visão espacial apurada e senso estético. “Sempre fui boa em detectar e resolver problemas. Ser detalhista é essencial nessa área. O design de interiores dá o toque final a uma obra, damos uma vida. E também acompanhamos e coordenamos os profissionais que trabalham nessa etapa final do projeto”, informa a Caliandra Menezes, formada em Design de Interiores.

Antes de contratar profissionais para “colocar a mão na massa”, procure entender melhor o funcionamento de uma obra e como se preparar para ela. Pense também que, por mais que o quebra-quebra incomode, uma reforma é sempre bem-vinda. E, se bem executada, renova o visual do imóvel e pode até valorizar seu valor de mercado.

Trabalhar em obras sempre foi o desejo de Lucas Lima, que há dois anos é Técnico em Edificações e agora está cursando a faculdade de Engenharia Civil . “Trabalho com obras e faço umas das funções que mais me interessa dentro da área de Construção Civil que é mexer com orçamento e supervisionar os projetos. Eu também trabalho diretamente com alguns arquitetos. Eles fazem todo o projeto da obra e eu confiro para que toda a execução esteja igual ao projeto inicial”, explica Lucas Lima.

Seu desejo é seguir umas dessas áreas?

