Construção Civil e Agropecuária lideram geração de empregos na Bahia

As áreas da Construção Civil e da Agropecuária lideram a geração de postos de trabalho na Bahia nos cinco primeiros meses de 2019. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sistematizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), os setores criaram, respectivamente, 8.387 e 8.196 empregos no Estado. Nesse período, a Bahia gerou 26.071 novos postos de trabalho.

“O papel do governo é fundamental como indutor de crescimento econômico e da geração de emprego. Veja que dos 1.559 postos criados na construção de edifícios, 430 são da obra do novo Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, em um investimento de 180 milhões de reais e previsto para ser inaugurado em dezembro”, ressaltou o secretário estadual do planejamento, Walter Pinheiro.

No setor da Construção Civil, o destaque vai para as obras voltadas à geração de energia elétrica e para as telecomunicações, com 2.410 empregos; à construção de edifícios, com 1.559; e para as instalações elétricas, com 966 novos postos de trabalho, criados de janeiro a maio desse ano. Já na Agropecuária, o cultivo do café ficou com a primeira colocação na geração de empregos, anotando 3.479; seguidos do cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva, com 1.554, e da criação de bovinos, com 1.388.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, considera que o resultado da pesquisa decorre do investimento em obras públicas estruturantes tanto em Salvador, que obteve um saldo positivo de 3.623 vagas nesse período, como também no interior do Estado. “Além disso, reflete o esforço que o Governo do Estado, por meio do SineBahia, tem feito na captação de vagas para o setor da construção civil”, explicou o gestor.

