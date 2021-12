Conselheiro Plínio Carneiro Filho toma posse no TCM-BA

O conselheiro Plínio Carneiro Filho toma posse como presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), nesta segunda-feira (11), às 10h30, no Plenário do TCM, no Centro Administrativo da Bahia. Eleito para o biênio 2019-2021, o novo dirigente do órgão contará com uma mesa diretora composta por nomes como os conselheiros Raimundo Moreira, eleito vice-presidente, e Fernando Vita, escolhido para a Corregedoria. Plínio Carneiro substitui na presidência o conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, que assume a direção da Escola de Contas do TCM.

Plínio Carneiro Filho foi o primeiro servidor concursado do corpo técnico do TCM a ascender ao cargo de conselheiro, em vaga não destinada a auditor. Ele começou a trabalhar no TCM no final da década de 1980, exercendo cargo comissionado, embora tenha sido aprovado em concurso público para a função de Analista Técnico de Controle Externo. Em 2010, foi indicado pelo então governador Jaques Wagner e aprovado pela Assembleia Legislativa para o cargo de conselheiro, na vaga decorrente da aposentadoria do senador Otto Alencar.

O novo presidente do TCM tem 49 anos e é bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador e pós graduado em Gestão Pública pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB. Tem ainda cursos de especialização em Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Orçamento e contabilidade Pública. No ano passado, ele foi eleito para ocupar uma das diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).

adblock ativo