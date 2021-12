Conheça sites que disponibilizam simulados específicos para o ENEM

Se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) não requer apenas a absorção de conteúdos teóricos para as provas. É preciso conhecer a aplicadora das provas e, principalmente, como os assuntos são cobrados nas questões. Por isso, muitos estudantes resolvem o maior número de exercícios possível e, uma das formas, é por meio da realização de simulado para o ENEM.

O simulado específico para o exame funciona da seguinte forma: são 180 questões e uma proposta de redação . O ideal é que o candidato resolva as provas dentro do tempo especificado no edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Dessa forma, é possível mensurar o próprio desempenho, saber quanto tempo é necessário para resolver cada questão, quais são as matérias e assuntos que exigem maior dedicação na hora de estudar e revisar, além de outros benefícios.

Como conseguir um simulado para o ENEM?

Os simulados podem ser adquiridos on-line ou off-line e reúnem perguntas semelhantes às apresentadas nos vestibulares. Um simulado para o ENEM é aquele para testar os conhecimentos dos participantes do exame. Com isso, é possível saber como está o rendimento em relação aos conteúdos cobrados e diagnosticar quais matérias precisam ser mais estudadas.

Os simulados precisam, de preferência, ser o mais próximo possível da prova que o estudante irá enfrentar, por isso, alguns sites disponibilizam questões de provas anteriores do ENEM. Confira abaixo alguns sites com simulado ENEM gratuito. Conheça abaixo alguns exemplos:

Sites com simulados para o ENEM 2019

1. Simulado EBC : o simulado do portal EBC foi elaborado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Esse simulado reúne todas as questões do ENEM de 2009 a 2017. O sistema oferece a oportunidade de escolher quais áreas do conhecimento você quer estudar e o banco seleciona as questões de maneira aleatória.

2. Simulado IG: o simulado disponibilizado pelo site IG oferece nove opções, cada um contendo 20 questões de diferentes assuntos. Com base no tempo que você leva para responder o teste, é gerada uma estimativa de quanto você levaria para concluir a prova.

3. Geekie Games : após realizar o simulado do Geekie Games você recebe o resultado na hora por área do conhecimento: Matemática, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Além disso, você acessa o gabarito e as resoluções das questões.

ENEM 2019

As provas do ENEM 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições foram encerradas em 17 de maio e, de acordo com o INEP, houve 5.095.308 inscritos confirmados. Com o resultado do ENEM é possível pleitear vagas no Ensino Superior brasileiro – por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI) – e ainda se aplicar em vagas de graduação em Portugal.

