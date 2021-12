Conheça os três cursos com os maiores números de inscritos no ENADE 2018

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2018 foi realizado neste domingo (25) e registrou 461.845 participantes entre 550.842 inscrições. Foram 27 áreas do conhecimento avaliadas por meio de 11.428 cursos ofertados em 2,3 mil instituições de ensino. Três graduações foram destaque em relação ao quantitativo de inscritos: Direito (146.057 avaliados), Administração (120.102) e Ciências Contábeis (62.341).

Os participantes das três graduações somaram 328.500 pessoas e representaram, juntos, 59,6% do total de inscrições, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Na estatística, foram considerados todos os cursos habilitados – tanto de Bacharelado quanto dos Cursos Superiores de Tecnologia.

Psicologia e Serviço Social fecharam a lista dos cinco cursos com os maiores números de inscrições, com 40.595 (7,4%) e 24.645 (4,5%) participantes, respectivamente. Entre os que oferecem a formação como tecnólogo, o destaque foi para a graduação em Gestão de Recursos Humanos, com 23.706 inscritos (4,3%) e 589 cursos avaliados.

Conheça mais sobre os três cursos de graduação com maior número de inscrições:

Direito

No ENADE 2018, foram avaliados 1.104 cursos em diversas instituições de ensino. Para conhecer tudo sobre a faculdade de Direito, é importante que o futuro universitário pesquise bastante não apenas as possíveis formações, mas as particularidades de cada faculdade ou universidade.

O curso de Direito dura, em média, cinco anos e habilita o profissional para atuar na área jurídica e aplicar as normas vigentes. O estudante pode fazer uma graduação presencial, mas também existem faculdades de Direito EAD (Educação à Distância) credenciadas.

Existem diversas carreiras possíveis para quem concluiu a graduação: Advogado, Defensor Público, Delegado, Juiz, Pesquisador, Procurador, Professor, Promotor, entre outras. Para atuar com a Advocacia, é necessário obter o registro profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Saiba mais sobre a Carteira da OAB e o salário do Advogado .

Administração

Administração é uma das graduações que lideram a lista de concluintes e, nesta edição do ENADE, foram avaliados 1.757 cursos. A graduação dura entre quatro e cinco anos, variáveis de acordo com a instituição de ensino. Em geral, a grade curricular envolve disciplinas básicas nos dois anos iniciais (Matemática, Estatística, Economia, Informática e outras) e, a partir do terceiro ano, disciplinas específicas.

O profissional está habilitado para realizar a gestão (de finanças, materiais, recursos humanos), além de traçar as estratégias para curto, médio e longo prazo da organização. Saiba mais sobre o salário do administrador .

Segundo o Conselho Federal que regula as atividades da área, o administrador atua nos seguintes segmentos: Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos; Organização e Métodos/Análise de Sistemas; Orçamento; Administração de Material/ Logística ; Administração Financeira ; Administração Mercadológica/ Marketing ; Administração de Produção; e também em áreas correlatas.

Ciências Contábeis

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, existem atualmente 524.590 profissionais registrados no Brasil – são 351.371 pessoas com o ensino superior (66,9%), sendo 189.887 homens (36,1%) e 161.484 mulheres (30,7%).

No ENADE 2018, foram avaliados 1.096 cursos de Ciências Contábeis, ofertados na forma de bacharelado. A graduação dura, em média, quatro anos, e habilita o profissional de contabilidade para lidar com planejamento e controle do patrimônio de organizações; legislações e tendências socioeconômicas. Por isso, é importante que o estudante tenha afinidade com números.

O estudante de Ciências Contábeis aprende, durante a graduação, a fazer as contas empresariais ou da pessoa física contratante; fazer o registro e o controle de receita; auditoria e perícia das áreas contábeis.

ENADE 2018

De acordo com o INEP, o índice de abstenções na edição 2018 do ENADE foi de 16,2% - um total de 88.997 ausentes.

