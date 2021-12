Conheça os melhores cursos de Engenharia Civil do Brasil, segundo ranking

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2017, 3.226.249 alunos ingressaram nos cursos superiores de graduação. Ainda de acordo com o documento, 95.678 pessoas escolheram o curso de Engenharia Civil, mesmo diante dos desafios encontrados no mercado de trabalho.

Dar início a um curso de graduação nem sempre é uma iniciativa simples. A decisão requer dos estudantes, além da clareza quanto à escolha do curso, uma pesquisa para encontrar as melhores faculdades, que dispõem de estruturas necessárias para a adequada formação dos graduandos.

Um dos guias utilizados para avaliar a relevância da instituição é o Ranking Universitário Folha, cuja última edição foi publicada este ano. O ranking lista os melhores cursos de Engenharia Civil do Brasil. Para enumerar as graduações, o levantamento considera quesitos como qualidade do ensino, avaliação do mercado, Exame Nacional de Desempenho dos Estudante (ENADE), doutorados e mestrados, quadro de professores com dedicação integral e parcial, além da avaliação dos docentes.

Instituições públicas x Instituições privadas

Entre os 3,2 milhões de estudantes que iniciaram a graduação em 2017, optaram pela rede pública de ensino 67,7%. A rede privada recebeu 33,3% dos alunos. Outro dado relevante diz respeito à organização acadêmica e categoria administrativa das Instituições de Ensino Superior (IES). Das 2.448 existentes, as faculdades privadas são predominantes e respondem por 2020 IES: são 142 públicas e 1.878 privadas.

Os Centros Universitários somam 189 instituições; os Institutos federais (IFs) somam 40 IES; e, as universidades, apenas 199 entre públicas (106) e privadas (93). Ainda de acordo com o Censo da Educação Superior, a rede privada de ensino é responsável por 87,9% das IES existentes no Brasil e por 81,7% dos estudantes ingressantes na educação superior.

A rotina intensa, segmentada entre o trabalho e a faculdade, motivou Vitor Arruda a ingressar em uma faculdade particular. “Para mim, essa foi a melhor opção. Eu consigo ter um tempo livre, mas também bastante contato com os meus professores e colegas de turma”, destacou o graduando em Engenharia, de 18 anos.

Apesar de já contar com uma renda, o estudante optou por contratar uma bolsa de estudo para baratear o custo da graduação e organizar melhor o orçamento. Programas educacionais, como o Educa Mais Brasil, ofertam bolsas de até 70% de desconto. Todas as regiões do país possuem oportunidades.

Melhores cursos de Engenharia Civil

Confira abaixo os melhores cursos de Engenharia Civil do país segundo o RUF 2017:

1. Universidade de São Paulo (USP)

2. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

3. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

4. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

6. Universidade Federal do Paraná (UFPR)

7. Universidade de Brasília (UNB)

8. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

9. Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

10. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

