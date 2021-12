Conheça cinco cursos gratuitos on-line para estudantes de Administração

Estudantes de Administração podem aproveitar qualificações gratuitas on-line. Esses cursos ajudam a conhecer disciplinas futuras, estimulam novas ideias para fazer o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e servem como horas complementares na faculdade, além de turbinar o currículo. Os cursos são de curta duração e estão disponíveis em plataformas digitais.

Confira 5 cursos gratuitos de Administração:

1. Conceitos Básicos de Matemática Financeira, na FGV

A Fundação Getúlio Vagas (FGV) possui uma plataforma digital com cursos gratuitos. Entre as opções de cursos para estudantes de Administração está o “ Conceitos Básicos de Matemática Financeira ”. A capacitação traz competências como aplicação de cálculos matemáticos na análise de valores financeiros, trabalhar com o cálculo do valor de prestações e do saldo devedor de financiamentos.

2. Estratégias de Negócios na Fundação Bradesco

Na Fundação Bradesco , por meio da Escola Virtual, o estudante pode fazer o curso “Estratégias de Negócios”. A capacitação traz conhecimentos sobre as primeiras teorias modernas de administração e sobre grandes teóricos, como Taylor, Fayol, Ford e Drucker. São quatro módulos e a carga horária é de 20h.

3. Gestão de projetos na Fundação Bradesco

Há uma série de cursos gratuitos sobre gestão de projetos na Fundação Bradesco, por meio da Escola Virtual: Introdução à Gestão de Projetos ; Gestão de Projetos 1 – Como trabalhar com projetos?; Gestão de Projetos 2 – Como iniciar o trabalho com projetos?; Gestão de Projetos 3 – Como planejar o escopo, prazo e orçamento de projeto?; Gestão de Projetos 4 – Como planejar os demais aspectos do projeto?; Gestão de Projetos 5 – Como executar, monitorar, controlar e encerrar projetos?.

4. Sites de negócios eficientes na HP Life

No curso “ Sites de negócios eficientes ”, promovido pela HP Life, o estudante aprende como criar um site amigável que atenda às suas metas de negócios e alcance efetivamente seu público-alvo.

5. Empreendedorismo no Mundo Senai

O curso “ Empreendedorismo ”, disponível na plataforma Mundo Senai , oferece conhecimentos sobre o ato de criação de novos empreendimentos nos mais diversos setores. Além disso, mostra a importância das práticas de inovação e sustentabilidade nos empreendimentos. A carga horária da capacitação é de 14h.

Bolsa de estudo para o curso de administração

Quem ainda não se matriculou na graduação de Administração pode pleitear bolsa de estudo do Educa Mais Brasil. Por meio do programa, que possui parceria com diversas faculdades particulares, o estudante consegue um desconto nas mensalidades de até 70%. Os interessados podem acessar o site do programa e se inscrever gratuitamente.

adblock ativo