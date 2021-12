Conheça as vantagens do Coaching de Estudos

A palavra inglesa Coaching significa uma atividade de formação pessoal em que um instrutor (coach) ajuda o seu cliente (coachee) a evoluir. O conceito de coaching surgiu por volta de 1830 na universidade britânica de Oxford para definir um tutor particular, alguém que ajudava o aluno a se preparar para um exame de uma determinada matéria. Com o tempo, passou a ser usado também para se referir a um instrutor ou treinador. Depois do enorme sucesso no mundo executivo, os treinamentos de Coaching passaram a ser utilizados com bons resultados para melhoria de performance em situações cada vez mais específicas e variadas. Hoje, existem profissionais atuando como coach de liderança, pessoal e até de estudos.

O programa funciona como uma forma de estudo personalizado, com o objetivo de melhorar o desempenho nas provas e também dos exames de concursos. Para cada cliente é possível criar um plano que melhor se adeque e que leve em conta os objetivos traçados, alinhados também ao estado psicológico do estudante.

“A maior importância do coaching de estudos é qualificar seu processo de aprendizagem. Primeiro, são identificadas os desejos e sonhos do coachee, quais suas necessidades específicas para alcançar o "desejo e sonho". Em seguida, traçamos um "plano de vida", onde destacamos todas as suas prioridades, dentre elas, "o estudar" na maior parte de tempo possível, contanto que não traga sofrimentos, apenas satisfações”, explica a coach e educadora Karla Andrade.

O treinamento é voltado à motivação e desenvolvimento da capacidade de aprendizado do estudante. Além de melhorar a qualidade dos estudos, o grande diferencial do coaching é o apoio psicológico dado ao coachee. As questões emocionais são colocadas em pauta com objetivo de facilitar o alcance das metas. A especialista acrescenta que o desafio é também descobrir estratégias eficazes à manutenção do comportamento de estudos, com o objetivo de garantir aprendizagem de qualidade.

A coachee Juliana Campos buscou essa especialidade para se preparar para um concurso público e garante que o trabalho vem sendo positivo. “Procurei um profissional para me direcionar nos estudos, organizar meu cronograma de acordo com as minhas prioridades, viabilizando e facilitando muito meu método de estudo. Além de poder criar metas e um cronograma a ser seguido, o coaching nos ajuda a atingir objetivos. Chega uma época que você consegue estudar com mais autonomia e decisão”, pontua Campos.

