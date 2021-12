Conheça as faculdades mais empreendedoras do Brasil

Na última semana, foi divulgado o Ranking de Universidades Empreendedoras 2019, realizado pela Brasil Júnior - Confederação das Empresas Juniores Brasileiras, que representa quase mil empresas juniores e mais de 20 mil estudantes. Nesta edição, foram classificadas 123 universidades de todos os Estados brasileiros.

De acordo com Renan Nishimoto, presidente da Brasil Júnior, o ranking busca analisar pontos que estão ligados ao estímulo de habilidades que serão necessárias para profissionais e cidadãos do futuro. “O estudo é uma oportunidade para que os estudantes tenham voz para expressar preocupações, objetivos e suas percepções sobre o ambiente educacional, a partir de aspectos ligados ao empreendedorismo”, pontua.

Nishimoto também falou sobre a importância das universidades empreendedora extrapolarem os muros da instituição e aplicarem os conhecimentos adquiridos na sala de aula para toda a sociedade. “O empreendedorismo nas universidades incentiva a proatividade para resolver problemas, assumir riscos e aproveitar oportunidades. As instituições que estimulam essas competências permitem aos alunos explorar habilidades, conhecimentos e atitudes essenciais a uma cultura empreendedora”, conclui.

O primeiro lugar é da Universidade de São Paulo (USP), com nota 7,36. Em todas as edições, a instituição ficou no topo. Em seguida, vem a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Confira o ranking abaixo.

O índice enumera as universidades mais empreendedoras do país e busca compreender quais práticas incentivam a inovação nas instituições de Ensino Superior . Para isso, os requisitos utilizados na classificação são: inovação, extensão, cultura empreendedora, capital financeiro, infraestrutura e internacionalização.

Ranking

Universidade de São Paulo (USP) - 7,36

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - 6,71

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - 5,83

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - 5,47

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) - 5,41

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - 5,19

Universidade Estadual Paulista (Unesp) - 5,14

Universidade de Brasília (UnB) - 5,05

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - 4,98 / Universidade Federal de Viçosa - 4,98

Fonte: Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil

