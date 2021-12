Confira vagas de emprego pelo SineBahia para segunda (19)

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (19). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (19/08)

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL

Ensino Técnico em Edificações e Superior incompleto em Engenharia Civil - A partir do 2° sem.

Não exige experiência

Obrigatório estudar a noite

Bolsa Estágio 954,00 + Benefícios

02 VAGAS

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e cursos ou certificações atualizados em NR10 e NR35 – Apresentar comprovações

01 VAGA

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir no município de Camaçari

Salário 1.002,00 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com peças automotivas

Salário 1.066,00 + Benefícios

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de consórcio

Salário 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência com peças automotivas

Desejável: Conhecimento em informática

Salário 1.200,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área e CNH 'D'

Salário 2.100,00 + Benefícios

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Técnico de Pintor de Automóveis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência na área e fácil acesso aos Barris

Salário 1.650,00 + Benefícios

01 VAGA

PREPARADOR DE TINTAS AUTOMOTIVAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em confecção de tintas automotivas

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (19/08)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ASSISTENTE DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando MKT, PP ou Comunicação Social - A partir do 7º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário no pacote Office e vivência com montagem/desmontagem de eventos, negociações e contratos

01 VAGA

OPERADOR DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento básico no pacote Office

Salário 998,00 + Benefícios

10 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, vivência na área, conhecimento e interpretação em desenhos técnicos e plantas, além de disponibilidade para viajar

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (19/08)

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (19/08)

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso de Condutor de Passageiros

10 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com moda

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses com forno e fritura

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, NR10 (atualizado), disponibilidade de horário e vivência com pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria e afins

02 VAGAS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com manutenção de impressora e notebook/PC

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (19/08)

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA COM AUTOMAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

Ensino Médio completo

Experiência com coleta

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (19/08)

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Remanso/BA

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAILO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo

01 VAGA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (19/08)

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como eletricista montador

Obrigatório possuir curso de Eletricista com duração mínima de 200h

03 VAGAS

FORJADOR DE MOLAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses como moleiro de caminhão e carreta

01 VAGA

MOTORISTA DE CARRO-FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como moleiro de caminhão e carreta

Obrigatório possuir CNH ‘D/E’, curso de Vigilante e extensão em Transporte de Valores (Atualizados)

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

DEDETIZADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e veículo próprio (motocicleta)

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e veículo próprio (motocicleta)

02 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

