Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia para sexta (16)

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (16). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (16/08)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração - Do 2° ao 5º sem

Obrigatório estudar a noite

Bolsa estágio 550,00 + Benefícios

02 VAGAS

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento em informática (Excel/Internet) e disponibilidade de horário

Salário 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com monitoramento de cargas de alimentos

Salário 1.327,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir no município de Camaçari

Salário 1.002,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência com peças automotivas

Desejável: Conhecimento em informática e facilidade em sistemas

Salário 1.066,00 + Benefícios

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com peças automotivas

Salário 1.066,00 + Benefícios

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de consórcio

Salário 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparo e montagem de pratos (carnes em geral/guarnições/saladas/sobremesas), além de conhecimento com boas práticas de manipulação de alimentos

Salário 1.583,41 + Benefícios

02 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Garçom (concluído), vivência com hotéis e com montagens de eventos

Salário 1.082,00 + Benefícios

02 VAGAS

MAÎTRE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em vinhos, disponibilidade para atuar de 15h à meia noite e residir em local de fácil transporte a Pituba, devido término do expediente

Salário 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência com peças automotivas

Desejável: Conhecimento em informática

Salário 1.200,00 + Benefícios

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com serralheria e prumo nível/alinhamento

05 VAGAS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Ensino Técnico em Patologia Clínica ou Análises Clínicas

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.069,00 + Benefícios

03 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL

Ensino Técnico em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

05 VAGAS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Técnico de Pintor de Automóveis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência na área e fácil acesso ao bairro dos Barris

Salário 1.650,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Periperi, Paripe, Plataforma, Alto de Coutos, Suburbana ou Massaranduba

Salário 1.002,00 + Benefícios

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 05 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir na Suburbana, Cidade Baixa ou no município de Simões Filho

02 VAGAS

ENCARREGADO GERAL DE OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES – EXCETO TRILHOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/D’, vivência com sinalização viária (pintura de faixas), disponibilidade de viagem e cursos MOPP e NR35

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (16/08)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ASSISTENTE DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando MKT, PP ou Comunicação Social - A partir do 7º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento intermediário no pacote Office e vivência com montagem/desmontagem de eventos, negociações e contratos

01 VAGA

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, vivência com vacinas e disponibilidade de horário

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com máquina de costura industrial reta

02 VAGAS

OPERADOR DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento básico no pacote Office

Salário 998,00 + Benefícios

10 VAGAS

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com compras de produtos e movimentação de estoques em restaurantes

Desejável: Superior cursando ou completo em ADM, Logística ou afins

02 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, vivência na área, conhecimento e interpretação em desenhos técnicos e plantas, além de disponibilidade para viajar

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (16/08)

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Salário 1.500,00

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com vendas por comissão de roupas femininas, fitness e íntimas

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (16/08)

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência em peças automotivas

Obrigatório possuir veículo, CNH e disponibilidade para viajar

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico em Eletrônica/Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença e conhecimento em Pacote Office

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (16/08)

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (16/08)

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso de Condutor de Passageiros

10 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com moda

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses com forno e fritura

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, NR10 (atualizado), disponibilidade de horário e vivência com pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria e afins

02 VAGAS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com manutenção de impressora e notebook/PC

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (16/08)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Fundamental

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

Ensino Médio completo

Experiência com coleta

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA COM AUTOMAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

