Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (18). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (18/02)

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Pedagogia - A partir do 4º sem

Obrigatório possuir conhecimento básico em Word e Excel

Bolsa estágio 600,00 + Benefícios

01 VAGA

PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Pedagogia - A partir do 4º sem

Bolsa estágio 600,00 + Benefícios

01 VAGA

CORDEIROS

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

ASCENSORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir no município de Lauro de Freitas

05 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no ramo de administração de condomínio

Salário 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’, vivência na área e residir em Cajazeiras e/ou adjacência

02 VAGAS

ELETROTÉCNICO

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B, vivência como eletrotécnico ou eletromecânico com manutenção em grupo gerador, curso atualizado de NR10

01 VAGA

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência no ramo supermercadista ou em lojas do ramo alimentício

03 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área (especialidade em injeção eletrônica) e CNH ‘AB’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ ou ‘E’

Salário 2.000,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento em mecânica automotiva e de técnicas de GNV

Salário 1.250,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade para viajar

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Mecânica ou certificação de Refrigeração Industrial (SENAI)

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em manutenção de refrigeração industrial, treinamento de CBSP (salvatagem) em dia (Serão aceitos também candidatos dos seguintes municípios: Lauro de Freitas, Mata de São João, São Félix, Catu, Alagoinhas, Pojuca, Candeias, Madre de Deus, Cachoeira, Camaçari, Dias D´Ávila e Simões Filho)

10 VAGAS

TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO

Ensino Técnico completo Instrumentação, Eletrônica ou Automação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de instrumentação industrial, treinamento de CBSP (salvatagem) e de acesso por corda (n1) em dia e disponibilidade para trabalhar offshore em Macaé (Serão aceitos também candidatos dos seguintes municípios: Lauro de Freitas, Mata de São João, São Félix, Catu, Alagoinhas, Pojuca, Candeias, Madre de Deus, Cachoeira, Camaçari, Dias D´Ávila e Simões Filho)

10 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com cozinha quente, em bares e/ou restaurantes, disponibilidade de horário e residir próximo ao Stiep

Salário 1.045,00 + Benefícios

01 VAGA

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com veículos pesados (carretas, guindastes e afins)

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir próximo ao local do trabalho (Costa Azul)

Salário 1.100,00 + Benefícios

03 VAGAS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade para viajar

Salário 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

ELETRICISTA DE PONTES ROLANTES

Ensino Técnico completo na área de Elétrica ou Eletrônica

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência em ponte rolante, curso NR 10, NR 12, NR 35, Empilhadeira e Ponte Rolante

01 VAGA

ESTOQUISTA

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em bares e/ou restaurantes, habilidade com Pacote Office, disponibilidade de horário e residir no Stiep ou região de fácil transporte de ida/volta do Stiep

01 VAGA

ANALISTA TÉCNICO DE PRÉ-VENDAS

Ensino Superior completo em Segurança da Informação, Rede ou na área de TI

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Inglês intermediário (leitura), vivência com pré-vendas na área infraestrutura de ti ou segurança da informação, contratação PJ (possuir MEI ou possibilidade para cadastro como MEI) e disponibilidade para viajar

Salário 5.000,00 + Benefícios

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro MEI, vivência e curso na área

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (18/02)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em lançamento contábil, conferência, conciliação de contas contábeis, elaboração de balancetes/demonstrativos, realizar a execução/controle de planilhas e relatórios de contabilidade

01 VAGA

DEDETIZADOR LÍDER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função.

Obrigatório possuir moto, CNH ‘A’ e ‘B’, vivência em liderança de equipe na área de conservação ou limpeza, conhecimento em pacote Office (Excel e Word) Smartphone e disponibilidade para viajar (Brasil todo)

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (18/02)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em ótica

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (18/02)

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MÉDICO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (18/02)

ATENDENTE DE FRIGORÍFICO

Ensino Médio completo

Experiência com frios e perecíveis – Apresentar comprovação

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

05 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

04 VAGAS

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (18/02)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e ‘E’, curso MOPP e de Transporte de Passageiros

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de controladoria e auditoria

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em ADM ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área financeira, contas a pagar e conhecimento em Excel

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área fiscal

01 VAGA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses como entregador ou carga e descarga

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo (carro ou moto), CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência com vendas no setor de transportes

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

