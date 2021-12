Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (12). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (12/12)

BARMAN (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

CUMIM (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

03 VAGAS

GARÇOM (TEMPORÁRIA)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 02 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

05 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.774,94 + Benefícios

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Cajazeiras ou adjacências

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência com manutenção preventiva/corretiva em veículos (motores a diesel e parte elétrica)

02 VAGAS

TÉCNICO DE REDE/TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir em local de fácil transporte para Mussurunga I

05 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir em local de fácil transporte para Mussurunga I

05 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas porta a porta ou vendas externas

Salário 1.129,32 + Benefícios

10 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em ADM

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no setor de montagens, assistência e pós venda

04 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com móveis, disponibilidade de horário e residir em Cajazeiras, Parque São Cristóvão, Mussurunga ou Trobogy

Salário 1.066,00 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (12/12)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

OPERADOR DE TELEMARKETING BILÍNGUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área (serão admitidos também candidatos sem experiência), curso avançado de Espanhol (Apresentar certificado) e residir em Brotas, Barris, Federação ou Cabula

Salário 1.431,76 + Benefícios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (12/12)

MOTORISTA ENTREGADOR/VENDA DE GÁS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHAPISTA AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

POLIDOR AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.250,00

03 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com rede elétrica de distribuição, cursos de NR10 e NR35 (atualizado) e residir em Lauro de Freitas ou proximidades

50 VAGAS

BLASTER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso atualizado de BLASTER e residir em Lauro de Freitas ou proximidades

10 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalho braçal

Salário 1.150,00

04 VAGAS

PEIXEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AUXILIAR DE OPERAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar com coleta de resíduos gerados, limpeza, preenchimento de documentação especifica para descarte de resíduos, abastecer com recipientes adequados e residir em Lauro de Freitas ou proximidades

Salário 1.300,00

01 VAGA

PEIXEIRO (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar com atendimento ao cliente, executar cortes/serragens de pescados, eviscerar camarão, filetagem, transportar, vendas, pesar, embalagem, precificar os produtos, manter o local de trabalho limpo e trabalhar conforme as normas de segurança de higienização

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (12/12)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B ‘ e curso NR 11

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (12/12)

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir moto e CNH ‘AB’

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (12/12)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em Administração, Ciências Contábeis ou Logística

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

AJUDANTE GERAL (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

10 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência como repositor em supermercados

Desejável: Possuir CNH ‘AB ‘

04 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (12/12)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico

Ensino Médio completo

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico

Ensino Fundamental completo

02 VAGAS

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Ensino Técnico em Logística e Superior completo ou cursando ADM ou Logística

Obrigatório possuir conhecimento avançado em Excel

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 04 meses na carteira

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

05 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (12/12)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Enfermagem do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AGENTE DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade com LIBRAS

03 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

06 VAGAS

GUINDASTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e habilidade em dirigir/operar munk e guindaste

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

REPARADOR DE VEÍCULOS LEVES/TÉCNICO DE OPERAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com elétrica, gestão de processos de logística, mecânica automotiva

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento no Pacote Office

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

03 VAGAS

MOTORISTA/OPERADOR DE GUINDAUTO/MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

02 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

04 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35 e SEP

05 VAGAS

MOTORISTA PODADOR/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR10, NR35, Eletricista básico e Direção Defensiva

05 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ´E´, cursos de NR10, Eletricista básico e Direção Defensiva

10 VAGAS

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de NR10 e Eletricista básico

10 VAGAS

RECEPCIONISTA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

AUXILIAR DE PORTARIA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

