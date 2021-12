Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (5). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (05/12)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando ADM - A partir do 2º sem

Bolsa estágio 600,00 + benefícios

02 VAGAS

ANALISTA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Ensino Superior cursando Logística - A partir do 3º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.600,00 + Benefícios

02 VAGAS

CAMAREIRA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.009,00 + Benefícios

02 VAGAS

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área (Poderão ser aceitos candidatos sem experiência)

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo ou capacitação na área de Refrigeração

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

Salário 1.350,00 + Benefícios

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Brotas, IAPI, Caixa D'água, Barbalho, Cosme de Farias, Barros Reis, Sete Portas, Cidade Nova, Pernambués ou Cabula

Salário 1.000,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em UTI neonatal ou adulto, internamento ou centro cirúrgico entre outras áreas pertinente da função

04 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Técnico na área

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e vivência na área

Salário 1.200,00 + Benefícios

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

ENCARREGADO DE FRENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade total para o fechamento da loja

Salário 2.077,12 + Benefícios

02 VAGAS

GESSEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

06 VAGAS

MAÎTRE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com coordenação de equipes de atendimento em restaurante a Lá Carte e residir nas proximidades ou local de fácil acesso ao Dique do Tororó

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manipulação de alimentos, boas práticas de fabricação e residir nas proximidades ou local de fácil acesso ao Dique do Tororó

01 VAGA

ENCARREGADO DE AÇOUGUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir total disponibilidade para o fechamento da loja

01 VAGA

ENCARREGADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir total disponibilidade para o fechamento da loja

Salário 2.077,12 + Benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir total disponibilidade para o fechamento da loja

Salário 2.077,12 + Benefícios

02 VAGAS

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Eletroeletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência em ministrar cursos

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE SINE MULHER (05/12)

END.: Instituto do Cacau. Av. da França - Comercio, Salvador .BA, (Dentro do SAC Comércio).Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 15:00h.

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ (com atividade remunerada), vivência com transporte de pessoas/mercadorias e disponibilidade para viajar (Conhecer a cidade e Rodovias)

Salário 1.136,49 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (05/12)

LÍDER DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.250,00

03 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalha com mapeamento de área de atuação, prospectar novos clientes, realizar visitas, montar proposta técnica/comercial, acompanhar o desenvolvimento da proposta, gerir carteira de clientes e identificar novas oportunidade de negócios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (05/12)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

AGENTE DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir vivência com vendas

02 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir vivência com preparo de diversos tipos de saladas

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO/EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

04 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir carro e disponibilidade para viajar

02 VAGAS

AGENTE DE TURISMO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira na área de turismo

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir cursos de Operador de Máquina, Mecânica ou áreas afins

02 VAGAS

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção automotiva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso de Eletromecânica

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônico

Experiência na área de indústria – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função com corte/costura e montagem – Apresentar carta de referência

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR13

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista Nível I ou II

15 VAGAS

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (05/12)

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PEDAGOGO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (05/12)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando ADM

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (05/12)

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na área de assistência hospitalar, atendimento ao paciente (Urgência/emergência, pronto socorro e UTI)

01 VAGA

REPARADOR DE VEÍCULOS LEVES/TÉCNICO DE OPERAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com elétrica, gestão de processos de logística, mecânica automotiva

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento no Pacote Office

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

03 VAGAS

MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO/MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

02 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

04 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

05 VAGAS

MOTORISTA PODADOR/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35, Eletricista básico e Direção Defensiva

05 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de NR 10, Eletricista básico e Direção Defensiva

10 VAGAS

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de NR 10 e Eletricista básico

10 VAGAS

RECEPCIONISTA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

AUXILIAR DE PORTARIA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior completo em Análise de Sistema ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para desenvolver Sistema Web

01 VAGA

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

05 VAGAS

