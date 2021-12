Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (28). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (28/11)

BARISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto própria e vivência com serviços gerais ou piscineiro (Apresentar comprovação)

Desejável: Residir nas proximidades de São Cristóvão

02 VAGAS

MECÂNICO DE BICICLETAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e disponibilidade para viajar em média de 10 dias (intermunicipal e interestadual)

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando em ADM - A partir do 3º sem

Bolsa estágio 600,00 + Benefícios

01 VAGA

CORTADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento com máquinas de cortes com disco ou navalha e disponibilidade de horário

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando Marketing - A partir do 3º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (28/11)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Superior cursando ADM, MKT, Engenharia, Logística ou Comunicação – A partir do 8º sem

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘A’, conhecimento total no Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Desejável: Inglês básico e disponibilidade para viagem esporádica

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio ou Técnico completo de Cozinheiro

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir vivência com restaurante de comida a La Carte

01 VAGA

TRADUTOR DE TEXTO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória possuir conhecimento intermediário em Word, Excel e fluência em inglês e/ou espanhol (conversação e escrita) – Apresentar certificado

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (28/11)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO/VEÍCULOS PESADOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

05 VAGAS

COSTUREIRO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias e possuir habilidade com implantação de para-brisas

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (28/11)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com urgência e emergência

05 VAGAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com endoscopia

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (28/11)

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir carro e disponibilidade para viajar

02 VAGAS

AGENTE DE TURISMO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira na área de turismo

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir cursos de Operador de Máquina, Mecânica ou áreas afins

02 VAGAS

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção automotiva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso de Eletromecânica

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônico

Experiência na área de indústria – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR13

01 VAGA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função com corte/costura e montagem – Apresentar carta de referência

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista Nível I ou II

15 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (28/11)

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHAPISTA DE LANCHONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

15 VAGAS

COZINHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (28/11)

RECEPCIONISTA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

AUXILIAR DE PORTARIA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior completo em Análise de Sistema ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para desenvolver Sistema Web

01 VAGA

BALCONISTA DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

05 VAGAS

MOTORISTA DE CARRO FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Vigilante de Carro Forte

01 VAGA

