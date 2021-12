Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (20). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (20/11)

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INTERNA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office, curso e vivência na área e de CFTV

Salário 1.335,00 + Benefícios

02 VAGAS

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir registro no CRN

01 VAGA

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Ensino Superior incompleto em ADM ou Ciências Contábeis - A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Praia do Forte ou regiões próximas (Guarajuba, Camaçari ou Lauro de Freitas)

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, registro ou flexibilidade para inscrição no CORE, disponibilidade de horário e residir no município de Camaçari

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com móveis

05 VAGAS

COSTUREIRA DE MODA PRAIA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com moda praia

06 VAGAS

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em ADM, MKT, Engenharia, Comunicação ou Logística - A partir do 8º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’, vivência na área, conhecimento avançado no Pacote Office e residir no município de Camaçari

Salário 1.800,00 + Benefícios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (20/11)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

CONCIERGE

Ensino Superior incompleto em ADM ou áreas afins – A partir do 3º sem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

PISCINEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.145,29 + Benefícios

02 VAGAS

LIMPADOR DE FACHADAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e treinamento em NR35

Salário 1.043,35 + Benefícios

02 VAGAS

PASTILHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e curso básico profissionalizante em instituições especializadas (carga horária de 200h)

Salário 1.734,21 + Benefícios

02 VAGAS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com laboratório de análises clinicas em aplicação de vacinas, coletas de sangue e amostras biológicas

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (20/11)

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ENCARREGADO DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

15 VAGAS

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

15 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (20/11)

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função e áreas afins

01 VAGA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório residir na cidade de Andorinha

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (20/11)

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir habilitação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TRABALHADOR DA CULTURA DO CACAU

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no local de trabalho (Fazenda)

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência com Pacote Office

02 VAGAS

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

05 VAGAS

MOTORISTA DE CARRO FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Vigilante de Carro Forte

01 VAGA

OPERADOR DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (TEMPORÁRIA)

Ensino Técnico completo em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

WEB DESIGNER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Pacote Adobe (Photoshop, CorelDRAW e Ilustrator)

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

ENCANADOR INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (20/11)

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir conhecimento para cozinhar e passar, além de habilidade nos serviços domésticos em geral

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas de confecções e calçados

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir Informática básica

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Gestão Comercial, Empreendedorismo ou afins

Experiência mínima de 06 meses com vendas consultivas

Obrigatório possuir veículo próprio e CNH ‘B’

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Superior completo em Psicologia

Experiência com recrutamentos, seleções, testes, avaliações, folhas de pagamento e benefícios

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino fundamental completo

Experiência com vendas

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CABELEIREIRO/INSTRUTOR DE CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e curso completo na área - Apresentar certificação

01 VAGA

BARBEIRO/INSTRUTOR DE BARBEIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e curso completo na área - Apresentar certificação

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência com elétrica de automóveis

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência com mecânica de automóveis

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência com elétrica industrial

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência com mecânica industrial

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no município de Maiquinique

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (20/11)

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletromecânica ou Mecatrônica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso específico da área

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso específico da área

01 VAGA

SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PEDREIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 VAGAS

VIGIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 VAGAS

