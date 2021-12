Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (19). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (19/11)

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Ensino Superior incompleto em ADM ou Ciências Contábeis - A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Praia do Forte ou regiões próximas (Guarajuba, Camaçari ou Lauro de Freitas)

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em ADM, MKT, Engenharia, Comunicação ou Logística - A partir do 8º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’, vivência na área, conhecimento avançado no Pacote Office e residir no município de Camaçari

Salário 1.800,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE CORTINAS, PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Refrigeração, NR 10 e NR 35

Salário 1.600,00 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, registro ou flexibilidade para inscrição no CORE, disponibilidade de horário e residir no município de Camaçari

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

Ensino Técnico completo em Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência em instalação/manutenção de sistema de aquecimento de água e conhecimento com ferramentas (chaves, alicates e fendas)

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com móveis

05 VAGAS

COSTUREIRA DE MODA PRAIA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com moda praia

06 VAGAS

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Tecnologia da Informação ou áreas a fins – A partir do 2º sem

Obrigatório residir em Pau da Lima, São Rafael, São Marcos, Canabrava, Jardim Cajazeiras, Jardim Nova Esperança, Nova Brasília, Vila Canária, Porto Seco Pirajá, Vale dos Lagos ou Novo Marotinho

Desejável: Habilidade com programas de Web Design

Bolsa estágio 600,00 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (19/11)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

LIMPADOR DE FACHADAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e treinamento em NR35

Salário 1.043,35 + Benefícios

02 VAGAS

PASTILHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e curso básico profissionalizante em instituições especializadas (carga horária de 200h)

Salário 1.734,21 + Benefícios

02 VAGAS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com laboratório de análises clinicas em aplicação de vacinas, coletas de sangue e amostras biológicas

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (19/11)

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (TEMPORÁRIA)

Exclusiva para atuação durante 30 dias

Ensino Técnico completo em Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CALDEIREIRO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, disponibilidade para atuar como torneiro mecânico de área industrial e residir nos municípios de Lauro de Freitas, Camaçari ou Dias D’Ávila

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

05 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

02 VAGAS

EMPACOTADOR, A MÃO/LOJA DE PEÇAS ÍNTIMAS (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPACOTADOR, A MÃO/LOJA DE PEÇAS ÍNTIMAS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ESTOQUISTA/LOJA DE PEÇAS ÍNTIMAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima d e06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (19/11)

ATENÇÃO: Candidatos devem comparecer preparados para possível entrevista

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com produção de embalagens para festas

05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SERRINHA (19/11)

PADEIRO

Experiência na carteira

01 VAGA

CONFEITEIRO

Experiência na carteira

01 VAGA

LANCHEIRO

Experiência na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (19/11)

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘D/E’

02 VAGAS

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir vivência com Pacote Office

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir cursos de Operador de Máquina, Mecânica ou áreas afins

02 VAGAS

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção automotiva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso de Eletromecânica

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônico

Experiência na área de indústria – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGA

Ensino Superior completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR13

01 VAGA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função com corte/costura e montagem – Apresentar carta de referência

01 VAGA

COBRADOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir habilidade com Excel

01 VAGA

LAVADOR DE CARRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função com troca de óleo de carros – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função com máquina overloque – Apresentar carta de referência

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista Nível I ou II

15 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (19/11)

MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

15 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (19/11)

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Obrigatório residir na cidade de Andorinha

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

10 VAGAS

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função

06 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (19/11)

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TRABALHADOR DA CULTURA DO CACAU

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir no local de trabalho (Fazenda)

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência com Pacote Office

02 VAGAS

MOTORISTA DE CARRO FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Vigilante de Carro Forte

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

05 VAGAS

OPERADOR DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (TEMPORÁRIA)

Ensino Técnico completo em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

WEB DESIGNER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Pacote Adobe (Photoshop, CorelDRAW e Ilustrator)

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

CALDEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

ENCANADOR INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir total disponibilidade de horário

01 VAGA

