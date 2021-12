Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (24). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (24/09)

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir no município de Lauro de Freitas ou em Itapuã, Mussurunga, São Cristóvão, Bairro da Paz, Jardim das Margaridas, Stella Maris ou Praia do Flamengo

Salário 1.100,00 + Benefícios

01 VAGA

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e residir no Subúrbio (Alto de Coutos, Plataforma, Ribeira, Paripe, Periperi, Pero Vaz ou Massaranduba)

Salário 1.150,08 + Benefícios

03 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir no município de Camaçari, possuir moto, CNH ‘A’ e vivência na área comercial

Salário 1.100,00 + Benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com máquina reta, overloque e galoneira

01 VAGA

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Ensino Superior cursando Administração - Qualquer semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área administrativa e com gestão de equipe

Salário 1.986,00 + Benefícios

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.556,40 + Benefícios

01 VAGA

GESSEIRO MONTADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

04 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com serviços agrícolas ou jardinagem

Salário 1.069,50 + Benefícios

03 VAGAS

OPERADOR DE NEGÓCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com empréstimo consignado

Desejável: Atuação com órgãos públicos (INSS, Governo BA, Prefeitura ou afins)

Salário 1.000,00 + Benefícios

10 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO (EXCLUSIVA PARA PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Desejável: Informática básica

10 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas (internas ou externas) e disponibilidade para atuar com atividades externas

10 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE RECEPCIONISTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e com liderança de equipe

Desejável: Superior em campos de atuação relacionados

Salário 1.677,15 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Ilha (qualquer região), possuir carro próprio, CNH ‘B’ e vivência com vendas externas

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com moda praia e residir em Saramandaia ou Pernambués

06 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de seguros

05 VAGAS

SAPATEIRO SOLADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (24/09)

SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias, possuir informática avançada e vivência com gestão de pessoas e liderança em equipe

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (24/09)

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, no segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (24/09)

MECÂNICO DE MOTOCICLETA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (24/09)

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

GESTOR AMBIENTAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e curso de Gestão Ambiental

01 VAGA

ENGENHEIRO FLORESTAL

Ensino Superior completo em Engenharia Florestal ou Ambiental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Engenharia de Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

BIÓLOGO

Ensino Superior completo em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com resgate/manejo de fauna e com sistema de gestão ambiental (QSMS)

02 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’

03 VAGAS

FOICEIRO/AJUDANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

06 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSSERRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir registro no CRECI-BA

10 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (24/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Direito

02 VAGAS

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

04 VAGAS

TÉCNICO FARMACÊUTICO

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

03 VAGAS

adblock ativo