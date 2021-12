Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para sexta-feira (20). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (20/09)

ANALISTA DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir boa fluência verbal e vivência na área de cobrança ou financeira

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Ilha (qualquer região), possuir carro próprio, CNH ‘B’ e vivência com vendas externas

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com máquina reta, overloque e galoneira

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Saramandaia ou Pernambués e possuir vivência com moda praia

06 VAGAS

FATURISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com emissão de nota fiscal eletrônica do Estado

Salário 1.200,00 + Benefícios

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de serviços (seguros)

05 VAGAS

ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando em Arquitetura – A partir do 5º sem / Estudar a noite

Obrigatório possuir cursos de Revit, AutoCAD e SketchUp

Bolsa estágio 856,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com pinturas de veículos variados com reparos de peças plásticas

Salário 1.150,22 + Benefícios

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com montagem/desmontagem completa de veículos variados e disponibilidade de horário

Salário 1.150,22 + Benefícios

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS/REPARAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e habilidade com solda MIG

Salário 1.150,22 + Benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com construção predial

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas externas, CNH ‘A’ ou ‘B’ e veículo da respectiva habilitação

04 VAGAS

SUBGERENTE DE OFICINA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com manutenção de veículos com atuação em concessionária de automóveis

Salário 1.005,00 + Benefícios

01 VAGA

SAPATEIRO SOLADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (20/09)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ADVOGADO (VAGA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE)

Ensino Superior completo em Direito – Possuir até 04 anos de formação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória comprovação de 04 processos, devidamente protocolados, e aptidão em processo cível

01 VAGA

ADVOGADO TRABALHISTA (VAGA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE)

Ensino Superior completo em Direito - Possuir até 04 anos de formação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória comprovação de 04 processos, devidamente protocolados, aptidão na área tributaria e trabalhista

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (20/09)

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPACOTADOR EMBALADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto e CNH ‘A’

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (20/09)

OPERADOR DE MÁQUINA/AUXILIAR DE LINHA DE MÁQUINA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

GESTOR AMBIENTAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e curso de Gestão Ambiental

01 VAGA

ENGENHEIRO FLORESTAL

Ensino Superior completo em Engenharia Florestal ou Ambiental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Engenharia de Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

BIÓLOGO

Ensino Superior completo em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com resgate/manejo de fauna e sistema de gestão ambiental (QSMS)

02 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’

03 VAGAS

FOICEIRO/AJUDANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

06 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSERRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir registro no CRECI-BA

10 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO A DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÃO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (20/09)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Obrigatório possuir moto

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência com entrega

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência em sorveteria

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de empréstimo consignado e pessoal

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

ATENDENTE DE BAR

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir veículo próprio (preferência moto)

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência com venda de cosméticos

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando MKT ou Publicidade

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência com vendas e rodovias (Dentro e fora da Bahia)

Obrigatório possuir CNH ‘B’, disponibilidade para viajar e para permanecer até 40 dias fora do local de residência

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS E CORTINAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando Marketing

Obrigatório possuir conhecimento em Adobe e na plataforma Google

01 VAGA

CABELEIREIRO/BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso profissionalizante na área

01 VAGA

DESIGNER DE INTERIORES

Ensino Técnico em Designer de Interiores

Experiência na função

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência na função - Apresentar comprovação

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

