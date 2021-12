Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (19). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (19/09)

ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando em Arquitetura – A partir do 5º sem / Estudar a noite

Obrigatório possuir cursos de Revit, AutoCAD e SketchUp

Bolsa estágio 856,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando em ADM ou Ciências Contábeis – A partir do 1º sem / Estudar pela manha ou noite

Bolsa Estágio 856,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com pinturas de veículos variados com reparos de peças plásticas

Salário 1.150,22 + Benefícios

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com montagem/desmontagem completa de veículos variados e disponibilidade de horário

Salário 1.150,22 + Benefícios

01 VAGA

DEDETIZADOR

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS/REPARAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e habilidade com solda MIG

Salário 1.150,22 + Benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com construção predial

01 VAGA

GERENTE DE FÁBRICA

Ensino Superior completo em ADM ou Logística

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Curso Técnico em Inglês

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como mecânico de veículos pesados

Desejável: Vivência como mecânico de ônibus

03 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção de ferramentas elétricas para construção civil e disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADORA DE TURISMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com hotel

Salário 1.300,00 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas externas, CNH ‘A’ ou ‘B’ e veículo da respectiva habilitação

04 VAGAS

SUBGERENTE DE OFICINA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com manutenção de veículos com atuação em concessionária de automóveis

Salário 1.005,00 + Benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas e possuir vivência com gestão/vendas de serviços

Salário 1.800,00 + Benefícios

02 VAGAS

SAPATEIRO SOLADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (19/09)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Ensino Técnico completo em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com RaioX e Mamografia, e disponibilidade de horário

01 VAGA

INSTRUTOR DE TECELAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (19/09)

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MASSEIRO – BOLO, MASSAS E RECHEIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (19/09)

PEDREIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e produtos financeiros

Obrigatório possuir vivência com rotinas administrativas, atendimento ao público, informática intermediária e disponibilidade para viajar

05 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir vivência na área de construção civil

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (19/09)

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias, possuir informática avançada e vivência com gestão de pessoas e liderança em equipe

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE I/70 TONELADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias e possuir CNH ‘D’

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE II/170 TONELADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias e possuir CNH ‘D’

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE III/400 TONELADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias e possuir CNH ‘D’

01 VAGA

RIGGER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (19/09)

ESTETICISTA DEPILADORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar com estética facial, corporal e depilação

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (19/09)

AJUDANTE DE MOTORISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresenta comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para viajar

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio em curso

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (19/09)

EMPACOTADOR EMBALADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto e CNH ‘A’

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir informática avançada

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (19/09)

OPERADOR DE MÁQUINA/AUXILIAR DE LINHA DE MÁQUINA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FRENTISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade total de horário

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir habilidade com Pacote Office

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

GESTOR AMBIENTAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e curso de Gestão Ambiental

01 VAGA

ENGENHEIRO FLORESTAL

Ensino Superior completo em Engenharia Florestal ou Ambiental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Engenharia de Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

BIÓLOGO

Ensino Superior completo em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com resgate/manejo de fauna e sistema de gestão ambiental (QSMS)

02 VAGAS

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’

03 VAGAS

FOICEIRO/AJUDANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

06 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSSERA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir registro no CRECI-BA

10 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO A DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÃO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (19/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Direito

01 VAGA

INSTRUMENTADOR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

04 VAGAS

TÉCNICO EM FARMÁCIA

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (19/09)

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH e veículo

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

