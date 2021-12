Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (18). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (18/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

Obrigatório residir próximo à Avenida Tancredo Neves e está cursando na área administrativa

Bolsa Estágio 300,00 + Benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO (ESTÁGIO)

Ensino Médio cursando – Estudar a noite

Obrigatório possuir facilidade em manipular computador (digitação)

Bolsa Estágio 800,00 + Benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE LOGÍSTICA

Ensino Superior incompleto em ADM, Logística ou áreas afins – A partir do 4º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em transporte e informática intermediária

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em transporte e informática intermediária

02 VAGAS

DEPILADORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cadastro como MEI

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir cadastro como MEI

02 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como mecânico de veículos pesados

Desejável: Vivência como mecânico de ônibus

03 VAGAS

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.335,50 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção de ferramentas elétricas para construção civil e disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADORA DE TURISMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com hotel

Salário 1.300,00 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas externas, CNH ‘A’ ou ‘B’ e veículo da respectiva habilitação

04 VAGAS

SUBGERENTE DE OFICINA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com manutenção de veículos com atuação em concessionária de automóveis

Salário 1.005,00 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de informática (Excel e Word) e vivência com material de construção

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Superior completo em Administração ou Logística

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Curso técnico em inglês

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE FÁBRICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com gerenciamento de lojas de material de construção e curso de informática (Excel e Word)

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecer a cidade de Salvador

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com esquadrias de alumínio, especialização em corte/montagem das peças

03 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas e possuir vivência com gestão/vendas de serviços

Salário 1.800,00 + Benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas e possuir vivência com venda

Salário 1.129,32 + Benefícios

05 VAGAS

VIDRACEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com esquadrias e manuseio de vidro temperado

03 VAGAS

SAPATEIRO SOLADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (18/09)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Ensino Técnico completo em Radiologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com RaioX e Mamografia, e disponibilidade de horário

01 VAGA

ANALISTA DE PLANEJAMENTO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com planejamento de Call Center, disponibilidade para viagens e conhecimento no Pacote Office (Word, Power Point e Excel intermediário – Relatório, funções, VBA etc)

Salário 2.240,65 + Benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.733,00 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE SERIGRAFIA

Ensino Superior completo em qualquer área de conhecimento

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.332,28 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE TECELAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (18/09)

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio em curso

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (18/09)

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (18/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir habilidade com pacote Office

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

02 VAGAS

ENTREVISTADOR DE PESQUISA DE OPINIÃO E MÍDIA (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir habilidade com tablet e smartphone

02 VAGAS

GESTOR AMBIENTAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e curso de Gestão Ambiental

01 VAGA

ENGENHEIRO FLORESTAL

Ensino Superior completo em Engenharia Florestal ou Ambiental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Engenharia de Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

BIÓLOGO

Ensino Superior completo em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com resgate/manejo de fauna e sistema de gestão ambiental (QSMS)

02 VAGAS

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior completo em Assistência Social

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’ com atividade remunerada

04 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

FOICEIRO/AJUDANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

06 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSSERA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir registro no CRECI-BA

10 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO A DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÃO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (18/09)

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira em Centro Cirúrgico

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Zona Sul de Ilhéus

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilitação das normas de segurança e de BPF - Apresentar certificado

01 VAGA

ISOLADOR TÉRMICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CALDEIREIRO DE CHAPAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com manutenção corretiva/preventiva em plataformas elétricas

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico em Edificações – Apresentar certificado

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (18/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Direito

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

08 VAGAS

INSTRUMENTADOR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

04 VAGAS

TÉCNICO EM FARMÁCIA

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

03 VAGAS

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior incompleto

Experiência na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (18/09)

ATENDENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e conhecimento na área agrícola

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

04 VAGAS

VIGIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir no município de Mucuri ou no distrito de Itabatã

18 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ ou ‘B’

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (18/09)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

ATENDENTE DE BAR

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir veículo próprio (preferência moto)

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência com venda de cosméticos

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando MKT ou Publicidade

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência com vendas e rodovias (Dentro e fora da Bahia)

Obrigatório possuir CNH ‘B’, disponibilidade para viajar e para permanecer até 40 dias fora do local de residência

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS E CORTINAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo ou cursando Marketing

Obrigatório possuir conhecimento em Adobe e na plataforma Google

01 VAGA

CABELEIREIRO/BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso profissionalizante na área

01 VAGA

DESIGNER DE INTERIORES

Ensino Técnico em Designer de Interiores

Experiência na função

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência na função - Apresentar comprovação

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

adblock ativo