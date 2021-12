Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (17). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (17/09)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir próximo ao CIA

05 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em Administração, Logística ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir próximo ao CIA e possuir vivência com faturamento

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA COM PATINAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento em patinação

Salário 1.009,00 + Benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas, Abrantes (Camaçari) ou local de fácil transporte para Vilas do Atlântico e possuir vivência na área

Salário 1.500,00 + Benefícios

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de informática (Excel e Word) e vivência com material de construção

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com costura de tecidos pesados

Salário 1.209,61 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Superior completo em Administração ou Logística

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Curso técnico em inglês

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE FÁBRICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com gerenciamento de lojas de material de construção e curso de informática (Excel e Word)

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório residir em Itapuã ou Alto do Coqueirinho, e possuir conhecimento básico em informática

Salário 998,00 + Benefícios

03 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecer a cidade de Salvador

02 VAGAS

VIGILANTE NOTURNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari ou Lauro de Freitas e possuir vivência como vigilante ou segurança

Salário 1.151,00 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas de produtos de limpeza

01 VAGA

MECÂNICO DE BICICLETAS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A, vivência na área e disponibilidade de horário

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com esquadrias de alumínio, especialização em corte/montagem das peças

03 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari e possuir vivência com gestão/vendas de serviços

Salário 1.800,00 + Benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas e possuir vivência com gestão/vendas de serviços

Salário 1.800,00 + Benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari e possuir vivência com venda

Salário 1.129,32 + Benefícios

05 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas e possuir vivência com venda

Salário 1.129,32 + Benefícios

05 VAGAS

VIDRACEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com esquadrias e manuseio de vidro temperado

03 VAGAS

PROFESSOR DE ENGENHARIA

Ensino Superior completo em Engenharia Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, NR10 atualizado e registro ativo no conselho de classe

01 VAGA

SAPATEIRO SOLADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (17/09)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ANALISTA DE PLANEJAMENTO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com planejamento de Call Center, disponibilidade para viagens e conhecimento no Pacote Office (Word, Power Point e Excel intermediário – Relatório, funções, VBA etc)

Salário 2.240,65 + Benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.733,00 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE SERIGRAFIA

Ensino Superior completo em qualquer área de conhecimento

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.332,28 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE TECELAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (17/09)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo ou Superior na área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MASSEIRO – BOLO, MASSAS E RECHEIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com instalação, testes e monitoramento de equipamentos de segurança (câmera)

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (17/09)

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e produtos financeiros

Obrigatório possuir vivência com rotinas administrativas, atendimento ao público, informática intermediária e disponibilidade para viajar

05 VAGAS

AUXILIAR DE QUALIDADE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir conhecimento/habilidade em informática

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir vivência na área de construção civil

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (17/09)

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE I/70 TONELADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e residir em Candeias

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE II/170 TONELADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e residir em Candeias

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE III/400 TONELADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e residir em Candeias

01 VAGA

RIGGER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (17/09)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico atualizado

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (17/09)

ADMINISTRADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função com construção civil – Apresentar comprovação

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio em curso

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (17/09)

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (17/09)

ENTREVISTADOR DE PESQUISA DE OPINIÃO E MÍDIA (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir habilidade com tablet e smartphone

02 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GESTOR AMBIENTAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e curso de Gestão Ambiental

01 VAGA

ENGENHEIRO FLORESTAL

Ensino Superior completo em Engenharia Ambiental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Engenharia de Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

BIÓLOGO

Ensino Superior completo em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com resgate/manejo de fauna e sistema de gestão ambiental (QSMS)

02 VAGAS

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior completo em Assistência Social

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’ com atividade remunerada

04 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

FOICEIRO/AJUDANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

06 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSSERA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir registro no CRECI-BA

10 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO A DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÃO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (17/09)

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilitação das normas de segurança e de BPF - Apresentar certificado

01 VAGA

ISOLADOR TÉRMICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CALDEIREIRO DE CHAPAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com manutenção corretiva/preventiva em plataformas elétricas

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico em Edificações – Apresentar certificado

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (17/09)

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

08 VAGAS

INSTRUMENTADOR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

04 VAGAS

TÉCNICO EM FARMÁCIA

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

03 VAGAS

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior incompleto

Experiência na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

