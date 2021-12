Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (16). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (16/09)

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS

Ensino Superior completo ou cursando - sem comprometer o horário de serviço, em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.520,00 + Benefícios

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com departamento de pessoal (demissão, admissão, folha de ponto, férias e afins)

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com o sistema CONDOMÍNIO 21 e conhecimento em setor financeiro (pagamentos e prestações de contas)

01 VAGA

AUXILIAR DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.089,45 + benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas de produtos de limpeza

01 VAGA

DESENHISTA TÉCNICO - ARQUITETURA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade com leitura de planta baixa e projetos arquitetônicos, além de vivência em AutoCAD e Pacote Office (principalmente Excel)

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.556,40 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com manutenção de veículos em concessionária de automóveis

Salário 1.005,50 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE BICICLETAS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A, vivência na área e disponibilidade de horário

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com esquadrias de alumínio, especialização em corte/montagem das peças

03 VAGAS

SUBGERENTE DE OFICINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com manutenção de veículos em concessionária de automóveis

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari e possuir vivência com gestão/vendas de serviços

Salário 1.800,00 + Benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com liderança de equipe

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas e possuir vivência com gestão/vendas de serviços

Salário 1.800,00 + Benefícios

02 VAGAS

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico ou Tecnólogo em Edificações

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em AutoCAD, Pacote Office e Windows, além de vivência com obras de infraestrutura, edificação e licitação (orçamento)

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Camaçari e possuir vivência com venda

Salário 1.129,32 + Benefícios

05 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir no município de Lauro de Freitas e possuir vivência com venda

Salário 1.129,32 + Benefícios

05 VAGAS

VIDRACEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com esquadrias e manuseio de vidro temperado

03 VAGAS

OPERADOR DE NEGÓCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e atuação com empréstimo consignado

Salário 1.000,00 + Benefícios

10 VAGAS

PROFESSOR DE ENGENHARIA

Ensino Superior completo em Engenharia Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, NR10 atualizado e registro ativo no conselho de classe

01 VAGA

SAPATEIRO SOLADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Técnico completo em Automação Industrial

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir registro no CREA

Desejável: Superior em Mecatrônica

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (16/09)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ANALISTA DE PLANEJAMENTO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com planejamento de Call Center, disponibilidade para viagens e conhecimento no Pacote Office (Word, Power Point e Excel intermediário – Relatório, funções, VBA etc)

Salário 2.240,65 + Benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.733,00 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE SERIGRAFIA

Ensino Superior completo em qualquer área de conhecimento

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.332,28 + Benefícios

03 VAGAS

ADVOGADO (VAGA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE)

Ensino Superior completo em Direito – Possuir até 04 anos de formação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória comprovação de 04 processos, devidamente protocolados, e aptidão em processo cível

01 VAGA

ADVOGADO TRABALHISTA (VAGA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE)

Ensino Superior completo em Direito - Possuir até 04 anos de formação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória comprovação de 04 processos, devidamente protocolados, aptidão na área tributaria e trabalhista

01 VAGA

INSTRUTOR DE TECELAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (16/09)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Médio em curso

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência na função com construção civil – Apresentar comprovação

01 VAGA

ADMINISTRADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função com construção civil – Apresentar comprovação

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio em curso

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (16/09)

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (16/09)

ENTREVISTADOR DE PESQUISA DE OPINIÃO E MÍDIA (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir habilidade com tablet e smartphone

02 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

GESTOR AMBIENTAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e curso de Gestão Ambiental

01 VAGA

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Ensino Superior completo em Engenharia Ambiental

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Engenharia de Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

BIÓLOGO

Ensino Superior completo em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com resgate/manejo de fauna e sistema de gestão ambiental (QSMS)

02 VAGAS

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior completo em Assistência Social

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’ com atividade remunerada

04 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras e CNH ‘D’

03 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

FOICEIRO/AJUDANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

06 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSSERA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência/conhecimento em desmatamento e supressão vegetal

05 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com obras

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA/VENDAS INTERNAS E EXTERNAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ’AB’

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir registro no CRECI-BA

10 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO A DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÃO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (16/09)

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH e veículo

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (16/09)

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

08 VAGAS

INSTRUMENTADOR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

04 VAGAS

TÉCNICO EM FARMÁCIA

Ensino Técnico completo

Experiência na carteira

03 VAGAS

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior incompleto

Experiência na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (16/09)

SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

CARPINTEIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PEDREIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior completo em Fisioterapia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MASSOTERAPEUTA

Ensino Técnico completo na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SUPERVISOR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em ADM, Telecomunicação ou afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, cursos NR10 e NR35

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Elétrica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro próprio, cursos NR10 e NR35

01 VAGA

GESTOR DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em ADM, Telecomunicação ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função como gestor ou coordenador de equipes

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e carro próprio

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Profissionalizante completo em Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses com manutenção corretiva/preventiva de equipamentos de construção civil e indústria em geral

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade para viagens

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Profissionalizante completo

Experiência mínima de 06 meses na função com coleta sanguínea ou áreas laboratoriais

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

