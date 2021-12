Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (9). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (09/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir ampla vivência com processos licitatórios e habilidade em informática (Windows e Pacote Office)

Salário 1.500,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE COSTURA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com escritório de contabilidade (folha de pagamento, GFIP, declarações, E-SOCIAL e afins)

Salário 1.800,00 + Benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com moda praia

06 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com buffet de café da manhã e disponibilidade de horário

01 VAGA

MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS/INSTALADOR DE SINALIZAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência em comunicação visual

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade em transporte de cargas pesadas e disponibilidade de horário

Salário 1.886,00 + Benefícios

10 VAGAS

COLORISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com confecção de tintas automotivas

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE PELÍCULA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas internas/externas e disponibilidade para atividades externas

Salário 998,00 + Benefícios

05 VAGAS

.>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (09/09)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

INSTRUTOR DE TECELAGEM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na área

Salário 1.733,30 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.733,00 + Benefícios

03 VAGAS

INSTRUTOR DE SERIGRAFIA

Ensino Superior completo em qualquer área de conhecimento

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.332,28 + Benefícios

03 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, moto, CNH ‘A’ e ‘B’

Salário 1.102,00 + Benefícios

04 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e vivência com manutenção de equipamentos

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (09/09)

AGENTE DE APOIO E SERVIÇOS/PORTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório residir em Santo Antônio de Jesus

06 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio em curso

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

NUTRICIONISTA (ESTÁGIO)

Ensino Superior em curso

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar no turno da tarde

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA/BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

05 VAGAS

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino Médio completo

Experiência com perfumaria

04 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (09/09)

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENGRAXATE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (09/09)

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA/MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vigilância

Obrigatório possuir curso de Vigilante ou Bombeiro Civil

02 VAGAS

ARQUIVISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO DE CARROS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento básico de inglês ou espanhol

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir registro no CRECI-BA

10 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO A DIESEL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA DE CAMINHÃO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (09/09)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL/AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e veículo

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (09/09)

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento de frios e cortes

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Zona Sul de Ilhéus

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Zona Sul de Ilhéus

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico em Edificações – Apresentar certificado

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (09/09)

CABELEIREIRO/BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso profissionalizante na área

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional

Obrigatório possuir registro no Conselho de Classe

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo

Obrigatório possuir registro no Conselho de Classe

01 VAGA

ODONTÓLOGO

Ensino Superior completo em Odontologia

Obrigatório possuir registro no Conselho de Classe

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

01 VAGA

LAVADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Técnico completo em ASB

Obrigatório possuir registro no Conselho de Classe

01 VAGA

DESIGNER DE INTERIORES

Ensino Técnico em Designer de Interiores

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE TELEMARKETING

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência na função - Apresentar comprovação

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CONFERENTE DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Ensino Superior completo em ADM, MKT, Economia ou afins

Experiência na área comercial com vendas, prospecção de clientes, com sistemas e pacote Office

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

Ensino Superior incompleto

Experiência na função

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

02 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental incompleto

Experiência com linha pesada

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara – Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (09/09)

CARPINTEIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PEDREIRO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir conhecimento em Excel

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SUPERVISOR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em ADM, Telecomunicações ou afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35, carro e CNH ‘B’

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Ensino Técnico completo em Elétrica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses com elétrica e refrigeração

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35, carro e CNH ‘B’

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Profissionalizante completo

Experiência mínima de 06 meses na função de coleta sanguínea ou em áreas laboratoriais

01 VAGA

GESTOR DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em ADM, Telecomunicações ou afins

Experiência mínima de 06 meses como gestor ou coordenador de equipes

Obrigatório possuir carro e CNH ‘B’

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Profissionalizante completo em Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses com manutenção corretiva/preventiva nos equipamentos de construção civil e da indústria em geral

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e disponibilidade para viagens

01 VAGA

AJUDANTE GERAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses como ajudante em oficina mecânica

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

02 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

