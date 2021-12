Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (29). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (29/08)

AUXILIAR DE PESSOAL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando MKT ou Gestão Comercial – A partir do 1º sem

Bolsa estágio 500,00 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando ADM, RH, Contabilidade ou afins – A partir do 3º sem

02 VAGAS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência área e com operação de varredeira, além de residir na Suburbana ou no município de Simões Filho

Salário 1.150,00 + Benefícios

02 VAGAS

OPERADOR DE NEGÓCIOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência como operador de telemarketing, conhecimento com crédito consignado e com informática básica (Excel, Word e Internet)

Salário 998,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Ensino Técnico em ADM, Informática ou Contabilidade

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento básico em informática

01 VAGA

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.259,81 + Benefícios

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 998,00 + Benefícios

01 VAGA

MONTADOR DE PAINÉIS VISUAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência com comunicação visual

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de consórcio

Salário 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (29/08)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e NR10 atualizado (Apresentar certificação)

02 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com esquadrias de alumínio e especialização em corte/montagem das peças

03 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’, veículo próprio (carro ou moto) e vivência na área

Salário 1.066,66 + Benefícios

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (29/08)

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas e conhecimento em informática básica

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (29/08)

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com serviços elétricos direcionados a veículos e máquinas

01 VAGA

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior completo

Não exige experiência

Salário 2.500,00

02 VAGAS

SUPERVISOR DE CRÉDITO CONSIGNADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com crédito consignado e informática básica (Excel, Word e Internet)

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (29/08)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e moto

03 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência em peças automotivas

Obrigatório possuir veículo, CNH e disponibilidade para viajar

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (29/08)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

AUXILIAR DE PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (29/08)

PRÁTICO DE PINTOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir qualificação na área (apresentar certificado), habilitação em Normas de Segurança e em BPF

01 VAGA

ISOLADOR TÉRMICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CALDEIREIRO DE CHAPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE CÂMARA FRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Brasília

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com instalação de vidros elétricos, travas, alarmes e demais acessórios automotivos

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (29/08)

GESTOR DE MANUTENÇÃO

Ensino Superior completo em ADM, Telecomunicações ou afins

Experiência mínima de 06 meses como gestor ou coordenador de equipes

Obrigatório possuir carro e CNH ‘B’

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Profissionalizante completo

Experiência mínima de 06 meses na função de coleta sanguínea ou em áreas laboratoriais

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Médio profissionalizante completo em Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses com manutenção corretiva/preventiva nos equipamentos de construção civil e da indústria em geral

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e disponibilidade para viagens

01 VAGA

AJUDANTE GERAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses como ajudante em oficina mecânica

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Superior incompleto em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses com vendas

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

02 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

