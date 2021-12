Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (28). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (28/08)

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.259,81 + Benefícios

02 VAGAS

MONITOR DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivencia na área e disponibilidade de horário

Salário 2.137,03 + Benefícios

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 998,00 + Benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com máquina de costura industrial reta

02 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência com manutenção mecânica a diesel

Salário 1.600,00 + Benefícios

02 VAGAS

MONTADOR DE PAINÉIS VISUAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e vivência com comunicação visual

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de consórcio

Salário 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (28/08)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’, veículo próprio (carro ou moto) e vivência na área

Salário 1.066,66 + Benefícios

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (28/08)

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

02 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar no presídio de Lauro de Freitas

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (28/08)

AUXILIAR DE BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

Acessível também para Pessoas com Deficiência (PCD)

01 VAGA

TÉCNICO QUÍMICO

Ensino Médio completo, Técnico Químico ou Superior na área

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (28/08)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e moto

03 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência em peças automotivas

Obrigatório possuir veículo, CNH e disponibilidade para viajar

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (28/08)

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONTADOR

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BARBEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ILHÉUS (28/08)

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir qualificação na área (apresentar certificado), habilitação em Normas de Segurança e em BPF

01 VAGA

ISOLADOR TÉRMICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CALDEIREIRO DE CHAPAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento culinário com frutos do mar

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PINTOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE CÂMARA FRIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Brasília

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função com instalação de vidros elétricos, travas, alarmes e demais acessórios automotivos

01 VAGA

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino Técnico em Agropecuária, Recursos Naturais ou Agroecologia

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (28/08)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Desejável: Conhecimento com Pacote Office

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ’B’

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

12 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Técnico Agrícola

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

EMPACOTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com Pacote Office

03 VAGAS

CORRETOR DE SEGUROS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CORRETOR DE ANÚNCIO PUBLICITÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SUPORTE TÉCNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ ou ‘B’

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA (28/08)

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

PROPAGANDISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e veículo próprio

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência com unha de silicone

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

ESTETICISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar nos finais de semana

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’

01 VAGA

GERENTE DE FROTA

Ensino Superior completo em ADM, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica ou afins

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento em Excel (intermediário), Sistema Veltec, Frota Log e Normas do CONTRAN

01 VAGA

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem – COREN ativo

Experiência nos setores de PS, UTI, Urgência e Emergência

Desejável: Vivência na área de bioimagem

01 VAGA

FISCAL DE OBRAS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental incompleto

Experiência com linha pesada

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara – Moradia custeada pelo empregador

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência com concessionária

Desejável: Vivência com departamento de serviços/pós-vendas

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior cursando ou completo em Marketing

Obrigatório possuir conhecimento em Adobe e plataforma Google

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e curso de Carga Indivisível

01 VAGA

MECÂNICO DE DIESEL E ELETRICIDADE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO EM AR-CONDICIONADO

Ensino Técnico na área

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA RIBEIRA DO POMBAL (28/08)

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e disponibilidade de horário

02 VAGAS

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’, conhecimento em informática e disponibilidade de horário

Desejável: Cursos NR10 e NR35

01 VAGA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior completo em Psicologia ou Gestão de RH

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em informática e disponibilidade de horário

01 VAGA

