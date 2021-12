Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (8). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>Vagas EXCLUSIVAS para Salvador (08/08)

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis ou Gestão Financeira - A partir do 2º sem/ Estudar à tarde

Bolsa estágio 500,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECATRÔNICA (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando Mecatrônica

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar no turno da manhã

Desejável: CNH ‘A’ ou ‘B’

01 VAGA

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivencia com elétrica, cursos atualizados de NR10, NR35 e NR11 – Apresentar certificados

Salário 1.774,94 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com panificação

Desejável: Habilidade com produção de bolos

Salário 998,00 + Benefícios

05 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e cursos de Operador de Guindauto e Cargas Indivisíveis

Salário 2.168,57 + Benefícios

02 VAGAS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Técnico em Manutenção Predial

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir NR10 (atualizado) e vivência na área

02 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com delivery e residir nos bairros próximos a Stella Mares (Itapuã, São Cristóvão, Mussurunga, Bairro da Paz, Jardim das Margaridas ou Praia do Flamengo)

Salário 1.100,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis – A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (08/08)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior incompleto em TI, Ciência da Computação ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com desenvolvimento de sistemas e aplicações WEB, além de habilidade em Softwares, APPs, Hardwares, plataformas digitais e TI

01 VAGA

TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Ensino Médio ou Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como montador de esquadrias de alumínio e conhecimento com controle de qualidade

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Lauro de Freitas (08/08)

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

04 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto – Estudar a noite

Não exige experiência

05 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com vendas de roupas femininas, fitness e intimas

04 VAGAS

TÉCNICO EM ELETRÔNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘C’, disponibilidade para viajar e vivência com controles de equipamentos (receber, testar e consertar), rotinas de assistências técnicas (suporte e acompanhamento de visitas) e montagens de laudos técnicos

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Santo Antônio de Jesus (08/08)

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir veículo

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em confecção

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

JATEADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

LICITAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência em vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, no segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Jequié (08/08)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SORVETEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Ilhéus (08/08)

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira com construção civil

Obrigatório possuir conhecimento avançado em informática

01 VAGA

ARQUIVISTA

Ensino Superior cursando Engenharia Civil – A partir do 4º sem

01 VAGA

ESCREVENTE

Ensino Superior cursando ou completo em Direito

Experiência mínima de 06 meses na carteira como secretário ou auxiliar administrativo

Obrigatório residir próximo ao Centro ou Zona Norte

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com roçadeira e motosserra – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir disponibilidade para residir na fazenda

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com corte/costura, máquinas e tecidos diversos - Apresentar carta de referência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Itabuna (08/08)

PESQUISADOR (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com atendimento ao público

10 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, NR10 (atualizado), disponibilidade de horário e vivência com pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria e afins

02 VAGAS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com manutenção de impressora e notebook/PC

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

10 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas e atendimento ao cliente

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

02 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Juazeiro (08/08)

SOLDADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Remanso/BA

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL/AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo

01 VAGA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

adblock ativo