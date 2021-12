Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (7). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>Vagas EXCLUSIVAS para Salvador (07/08)

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis – A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar sob escala 6x1, conhecimento com “picking” e vivência na área

Salário 1.066,00 + Benefícios

03 VAGAS

APLICADOR DE PISO IMPERMEABILIZANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior completo em Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas e gestão de pessoas

01 VAGA

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e vivência com gestão de equipe de lavagens, estática automotiva e vendas

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (07/08)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior incompleto em TI, Ciência da Computação ou afins – A partir do 2º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com desenvolvimento de sistemas e aplicações WEB, além de habilidade em Softwares, Apps, Hardwares, plataformas digitais e TI

01 VAGA

TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Ensino Médio ou Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como montador de esquadrias de alumínio e conhecimento com controle de qualidade

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Candeias (07/08)

TÉCNICO QUÍMICO

Ensino Médio completo, Técnico Químico ou Superior na área

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Jequié (07/08)

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MOLEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Ilhéus (07/08)

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira com construção civil

Obrigatório possuir conhecimento avançado em informática

01 VAGA

ARQUIVISTA

Ensino Superior cursando Engenharia Civil – A partir do 4º sem

01 VAGA

ESCREVENTE

Ensino Superior cursando ou completo em Direito

Experiência mínima de 06 meses na carteira como secretário ou auxiliar administrativo

Obrigatório residir próximo ao Centro ou Zona Norte

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com roçadeira e motosserra – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir disponibilidade para residir na fazenda

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com corte/costura, máquinas e tecidos diversos - Apresentar carta de referência

01 VAGA

OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso atualizado na área - Apresentar certificado

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Itabuna (07/08)

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

ARQUIVISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas e atendimento ao cliente

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

02 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Morro do Chapéu (07/08)

AJUSTADOR MECÂNICO

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Experiência na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Vitória da Conquista (07/08)

AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Experiência com atendimento ao público

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e cursos de Empilhadeira e Direção Defensiva

01 VAGA

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem – COREN ativo

Experiência nos setores de PS, UTI, Urgência e Emergência

Desejável: Vivência na área de bioimagem

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS FLORESTAIS – TRATORES

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e curso de Operador de Escavadeira

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e curso de Carga Indivisível

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’

01 VAGA

GERENTE DE DEPÓSITO

Ensino Médio completo

Experiência com controle de entrada/saída de materiais

Obrigatório possuir moto, CNH e disponibilidade de horário e viagem

01 VAGA

FATURISTA

Ensino Médio completo

Experiência com emissão de notas fiscais e entrada/saída de estoque

01 VAGA

INSTRUTOR DE BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir curso de Barbeiro - Apresentar certificado

01 VAGA

INSTRUTOR DE CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MECÂNICO DE DIESEL E ELETRICIDADE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO DE SORVETE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

PREPARADOR DE TINTAS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência com unhas de silicone

01 VAGA

OPERADOR DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA/TÉCNICO-INSTALADOR DE INTERNET

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e conhecimento em informática

01 VAGA

TÉCNICO DE ELETRICIDADE

Ensino Médio completo

Experiência com energia solar fotovoltaica

01 VAGA

PADEIRO/CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS/REPARAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira

01 VAGA

PROJETISTA DE MÓVEIS PLANEJADOS

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO EM AR-CONDICIONADO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Jaguaquara

01 VAGA

adblock ativo