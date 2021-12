Confira vagas de emprego ofertadas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (6). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>Vagas EXCLUSIVAS para Salvador (06/08)

APLICADOR DE PISO IMPERMEABILIZANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office (Excel intermediário), residir em Abrantes, Lauro de Freitas, São Cristovão, Itapuã, Mussurunga, Paralela ou local de fácil acesso à Abrantes.

Salário 1.144,00 + Benefícios

01 VAGA

BOMBEIRO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso de Bombeiro Civil e vivência na área

Salário 1.900,00 + Benefícios

02 VAGAS

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior completo em Administração

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas e gestão de pessoas

01 VAGA

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e vivência com gestão de equipe de lavagens, estática automotiva e vendas

Salário 1.200,00 + Benefícios

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para UNIDADE CENTRAL de Salvador (06/08)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Ensino Médio ou Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como montador de esquadrias de alumínio e conhecimento com controle de qualidade

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Lauro de Freitas (06/08)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Desejável: Curso de Eletromecânico, Mecânico ou Metalurgia

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AUXILIAR DE CONFEITEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SALGADEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento/habilidade em produção de salgados e confeitaria

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

05 VAGAS

>>Vagas EXCLUSIVAS para Alagoinhas (06/08)

ENCARREGADO DE PERECÍVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento/habilidade para supervisionar equipes de repositores, verificar exposição de mercadorias e prateleiras, além de acompanhar evolução de vendas, margens e estoques

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Jequié (06/08)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MOLEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

15 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e disponibilidade para viajar

02 VAGAS

TAPECEIRO DE ESTOFADOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Ilhéus (06/08)

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com roçadeira e motosserra – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir disponibilidade para residir na fazenda

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com corte/costura, máquinas e tecidos diversos - Apresentar carta de referência

01 VAGA

OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e curso atualizado na área - Apresentar certificado

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possui moto e CNH ‘A’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência – Apresentar laudo médico

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

>>Vagas EXCLUSIVAS para Itabuna (06/08)

ARQUIVISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas e atendimento ao cliente

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

02 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de controle e gerenciamento de frota

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento no pacote Office e cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

