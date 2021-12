Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (12). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (12/03)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Comunicação - A partir do 3º sem

Obrigatório residir em Cajazeiras

Bolsa estágio 600,00 + Benefícios

01 VAGA

ENGENHEIRO AGRIMENSOR (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Engenharia de Agrimensura - A partir do 6º sem

Obrigatório possuir Inglês básico, conhecimento em Excel e disponibilidade para os turnos matutino e vespertino

Bolsa estágio 720,00 + Benefícios

01 VAGA

OCEANÓGRAFO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Oceanografia - A partir do 6º sem

Obrigatório possuir Inglês básico, conhecimento em Excel e disponibilidade para os turnos matutino e vespertino

Bolsa estágio 720,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis - A partir do 5º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento de ICMS, Sistema Domínio e Rotinas da área contábil

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, prática/corte em procedimentos de cozinha buffet e a lá corte, disponibilidade de horário e residir próximo à região de Itapuã, São Cristóvão, Itinga ou Mussurunga

Salário 1.045,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto própria, vivência na área e disponibilidade de horário

02 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área hospitalar

Salário 1.069,00 + Benefícios

01 VAGA

CONFERENTE - EXPEDIDOR DE ROUPAS/LAVANDERIAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como auxiliar de lavanderia / vestuário ou de costureira e disponibilidade de horário

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com máquinas industriais

Salário 1.661,27 + Benefícios

01 VAGA

CUMIM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com ar condicionado automotivo

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com retificação de cabeçote

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA EXTERNO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

Salário 1.066,00 + Benefícios

04 VAGAS

OPERADOR DE SERRA CIRCULAR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com serra circular de bancada, tupia e desengrosso de peças de madeira

01 VAGA

SUBCHEFE DE LOJA/OPERAÇÕES COMERCIAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no ramo de alimentos

Salário 1.422,00 + Benefícios

04 VAGAS

GERENTE DE LOJA AUTOMOTIVA

Ensino Superior incompleto em ADM - A partir do 4º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência em gestão de equipes e no ramo de vendas automotiva

Salário 2.000,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com instalação/configuração em câmera IP, HD, controle de acesso, central de alarme/telefônica (entre outras atividades pertinentes a função), conhecimento em sistema geral e disponibilidade para viajar

Salário 1.144,00 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (12/03)

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

SUBGERENTE DE LOJA/OPERAÇÕES COMERCIAIS (VAGA PARA TRAINEE)

Ensino Superior completo em qualquer área (exceto cursos da área de saúde)

Não exige experiência

03 VAGAS

ENCARREGADO DE CONDOMÍNIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em condomínio residencial e Pacote Office

Salário 1.600,00 + Benefícios

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (12/03)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em ótica

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (12/03)

SERVENTE DE CAMPO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

03 VAGAS

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir conhecimento em Informática

02 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência com linha viva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

20 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

COZINHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência com Buffet – Apresentar comprovação

01 VAGA

MONITOR–DRYWALL

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35, Eletricista de Redes de Distribuição e outros direcionados a função

50 VAGAS

BLASTER

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir curso de Blaster

11 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR 13

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (12/03)

PINTOR INDUSTRIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

