Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quarta-feira (11). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (11/03)

CHEFE DE COZINHA

Ensino Superior ou Técnico completo na área de Gastronomia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, residir em Itapuã, São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Bairro da Paz, Catu de Abrantes, Abrantes (Camaçari) ou no município de Lauro de Freitas

Salário R$ 2.144,43 + benefícios

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir próximo à Nova Brasília (Canabrava, Jardim Nova Esperança, Novo Marotinho, São Marcos, Castelo Branco, Cajazeiras ou regiões adjacentes)

Salário 1.045,00 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE LOJA AUTOMOTIVA

Ensino Superior incompleto em ADM - A partir do 4º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência em gestão de equipes e no ramo de vendas automotiva

Salário 2.000,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência em instalação de acessórios de veículos

Salário 1.045,20 + Benefícios

02 VAGAS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com instalação/configuração em câmera IP, HD, controle de acesso, central de alarme/telefônica (entre outras atividades pertinentes a função), conhecimento em sistema geral e disponibilidade para viajar

Salário 1.144,00 + Benefícios

02 VAGAS

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Formação de Vigilante (atualizado), vivência em operação e monitoramento de CFTV

Salário 1.205,65 + Benefícios

05 VAGAS

SUSHIMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e curso em Gastronomia Japonesa

Salário 1.1006,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em linha semirreboque (carreta) e residir em Salvador ou no município de Simões Filho

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade para trabalhar até fechamento da loja (23h30) e residir na Barra ou nas regiões do Calabar, Garcia, Alto das Pombas, Apipema ou Centenário

Salário 1.045,00 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’, ‘B’ ou ‘AB’

05 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório residir no município de Simões Filho

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (11/03)

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto, CNH ‘A’ e residir em Candeias

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (11/03)

PINTOR INDUSTRIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (11/03)

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Superior completo

Experiência na função – Apresentar coprovação

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir moto e CNH ‘AB’

01 VAGA

BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência em ótica

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

BALCONISTA DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (11/03)

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com automação, comandos elétricos, instalação e predial

01 VAGA

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE BOTIJÃO DE GÁS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

13 VAGAS

ENCARREGADO DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com liderança de equipe

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com vendas de serviços

05 VAGAS

ENCARREGADO DE SETOR FISCAL/AUXILIAR DE FATURAMENTO

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com faturamento, tributação municipal, estadual e federal, SPED e DCFT

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS (11/03)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Curso na área de Logística

01 VAGA

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Eletrotécnica

Experiência mínima de 03 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e veículo próprio

02 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PROFESSOR DE FARMÁCIA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

