Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (10). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (10/03)

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.095,00 + Benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de manutenção e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados

Salário 1.095,00 + Benefícios

02 VAGAS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e residir na Cidade Baixa, Plataforma, Paripe, Periperi, Alto de Coutos, Massaranduba, Lobato ou Ribeira

Salário 1.175,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em linha semirreboque (carreta) e residir em Salvador ou no município de Simões Filho

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em viagens para entregas de mercadorias, curso MOPP (atualizado) e conhecer a cidade de Salvador, Região Metropolitana e Rodovias

Salário 1.442,00 + Benefícios

05 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade para trabalhar até fechamento da loja (23h30) e residir na Barra ou nas regiões do Calabar, Garcia, Alto das Pombas, Apipema ou Centenário

Salário 1.045,00 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

05 VAGAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com coletas em laboratório de análises clínicas e/ou banco de sangue (conforme normas das empresas exclusivas de laboratórios de análises clínicas)

04 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento de computadores em elevadores

Salário 1.300,00 + Benefícios

01 VAGA

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento no manuseio da máquina para capina e residir no município de Lauro de Freitas

Salário 1.400,00 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’, ‘B’ ou ‘AB’

05 VAGAS

COORDENADOR DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com equipes nos ramos de bebidas e alimentos

01 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório residir no município de Simões Filho

02 VAGAS

BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (10/03)

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir moto, CNH ‘A’ e residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA AMÉLIA RODRIGUES (10/03)

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (10/03)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio ou Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro/notebook e vivência na área de vendas de telefonia

Salário fixo + Comissão

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, carro/ notebook e vivência na área de vendas de telefonia

Salário fixo + Comissão

02 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’ e vivência na função

06 VAGAS

CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

06 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com veículos pesados (01 ano) e disponibilidade de horário

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de vendas

18 VAGAS

INSPETOR DE QUALIDADE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento em Informática e disponibilidade para trabalhar a noite

Desejável: Técnico em Química

01 VAGA

GERENTE INDUSTRIAL

Ensino Superior completo em Engenharia de Produção, Mecânica ou Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento em Plásticos e Moldes de Injeção

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (10/03)

OBS.: O atendimento só será feito por ordem de chegada, com senha e com limite de encaminhamentos.

PEDREIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (10/03)

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência com linha viva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

20 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

COZINHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar coprovação

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência com Buffet – Apresentar comprovação

01 VAGA

PINTOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MONITOR–DRYWALL

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

SERVENTE DE CAMPO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

03 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35, Eletricista de Redes de Distribuição e outros direcionados a função

50 VAGAS

BLASTER

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir curso de Blaster

11 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR 13

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (10/03)

PINTOR INDUSTRIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (10/03)

BALCONISTA

Experiência em ótica

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de peças automotivas – Apresentar comprovação

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

BALCONISTA DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (10/03)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE BOTIJÃO DE GÁS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

13 VAGAS

ENCARREGADO DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com liderança de equipe

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com vendas de serviços

05 VAGAS

ENCARREGADO DE SETOR FISCAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com faturamento, tributação municipal, estadual e federal, SPED e DCFT

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LOJA/AJUDANTE DE CARRINHOS DE SUPERMERCADO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

adblock ativo