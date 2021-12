Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

SINEBAHIA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta segunda-feira (09). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (09/03)

BOMBEIRO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e curso de Formação de Bombeiro Profissional Civil

01 VAGA

ASSISTENTE DE DIRETORIA

Ensino Superior completo em ADM, Engenharia, Contabilidade, Ciências da Computação, Economia ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com apoio as áreas gerenciais (elaboração de relatórios gerenciais, indicadores, fluxogramas, procedimentos dentre outras atividades) e Excel avançado

Salário 2.091,00 + Benefícios

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Superior ou Técnico completo em Gastronomia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, residir em Itapuã, São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Bairro da Paz, Catu de Abrantes, Abrantes (Camaçari) ou no município de Lauro de Freitas

Salário 2.144,43 + Benefícios

01 VAGA

PASSADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Informática básica e vivência como passadora em lavanderias

01 VAGA

PORTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em clínicas, hospitais e/ou condomínios, habilidade com elaboração de planilhas em Excel, uso de Word e Correio Eletrônico, residir em Itapuã, São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Bairro da Paz, Catu de Abrantes, Abrantes (Camaçari) ou no município de Lauro de Freitas

Salário 1.394,08 + Benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência com supervisão de equipe na área de vendas comercial ou de serviços

02 VAGAS

ADVOGADO JUNIOR

Ensino Superior completo em Direito (Apresentar atuação devidamente protocolada e com registro da OAB)

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e aptidão na área cível e criminal

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir carro próprio, vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.400,00 + Benefícios

01 VAGA

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento no manuseio da máquina para capina e residir no município de Lauro de Freitas

Salário 1.400,00 + Benefícios

01 VAGA

DESENHISTA PROJETISTA DE ARQUITETURA

Ensino Superior incompleto em Arquitetura ou Engenharia - A partir do 4º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimentos em CorelDRAW, Excel, Trigonometria, Regra de Três e Desenho Técnico

Salário 1.441,27 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE PRODUÇÃO

Ensino Superior completo em Nutrição ou Engenharia de Alimentos

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em linha de produção alimentícia

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e CNH ‘A’, ‘B’ ou ‘AB’

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em vendas de ferramentaria e/ou elétrica

03 VAGAS

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

01 VAGA

COORDENADOR DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com equipes nos ramos de bebidas e alimentos

01 VAGA

ESTETICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, curso de Depilação e cadastro MEI (ou disponibilidade para fazer)

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório residir no município de Simões Filho

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Pernambués, Pituaçu, Boca do Rio, Rio Vermelho ou Pituba

05 VAGAS

BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (09/03)

BARMAN

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Desejável: Possuir conhecimento com hidráulica, instalação/manutenção de sistemas usados para água potável, esgoto e drenagem em sistemas de encanamento

01 VAGA

AJUDANTE DE CABO DE TURMA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS/COSMÉTICOS PARA SALÃO DE BELEZA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir carro e CNH ‘B’

12 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir relatório médico

02 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

06 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (09/03)

VENDEDOR DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (09/03)

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência com linha viva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

20 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

COZINHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar coprovação

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência com Buffet – Apresentar comprovação

01 VAGA

PINTOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MONITOR–DRYWALL

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

SERVENTE DE CAMPO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

03 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35, Eletricista de Redes de Distribuição e outros direcionados a função

50 VAGAS

BLASTER

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir curso de Blaster

11 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR 13

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (09/03)

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

INSTALADOR DE AR CONDICIONADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (09/03)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE BOTIJÃO DE GÁS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

ENCARREGADO DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com liderança de equipe

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com vendas de serviços

05 VAGAS

ENCARREGADO DE SETOR FISCAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com faturamento, tributação municipal, estadual e federal, SPED e DCFT

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LOJA/AJUDANTE DE CARRINHOS DE SUPERMERCADO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (09/03)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COBRADOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (09/03)

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento na área financeira

01 VAGA

VISUAL MERCHANDISER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir carro próprio, CNH ‘B’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘AB’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

adblock ativo