Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (5). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (05/03)

AJUDANTE DE PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparo de massas/molhos variados, habilidade em assar pizzas em forno a lenha e residir em região próxima ou de fácil transporte para a Rua das Hortênsias (Pituba), pois o expediente é das 15h a meia noite (haverá teste prático da função)

02 VAGAS

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir próximo ao município de Lauro de Freitas

Salário 1.045,00 + Benefícios

06 VAGAS

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

01 VAGA

COORDENADOR DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com equipes nos ramos de bebidas e alimentos

01 VAGA

ESTETICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, curso de Depilação e cadastro MEI (ou disponibilidade para fazer)

02 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Garçom (concluído), vivência em carta de vinho e residir em região próxima ou de fácil transporte para a Rua das Hortênsias (Pituba), pois o expediente é das 15h a meia noite (haverá teste prático da função)

Salário 1.045,00 + Benefícios

04 VAGAS

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e curso de Informática com Excel e Word

Salário 2.000,00 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no ramo de supermercado ou em lojas do ramo alimentício

03 VAGAS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com instalação/configuração de câmera IP, HD, controle de acesso, central de alarme/telefônica (entre outras atividades pertinentes a função), conhecimento em sistema geral e disponibilidade para viajar

Salário 1.144,00 + Benefícios

02 VAGAS

JARDINEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.117,00 + Benefícios

01 VAGA

LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

05 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro MEI (ou disponibilidade para fazer), vivência e curso na área

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.647,00 + Benefícios

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparo de massas/molhos variados, habilidade em assar pizzas em forno a lenha e residir em região próxima ou de fácil transporte para a Rua das Hortênsias (Pituba), pois o expediente é das 15h a meia noite (haverá teste prático da função)

Salário 1.200,00 + Benefícios

02 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como repositor de mercearia, frios, hortifruti ou similar, conhecimento em sistema PEPS e residir em locais de fácil transporte para região da Pituba devido término do expediente (fechamento de loja)

Salário 1.163,35 + Benefícios

05 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência com setor de peças automotivas e gestão de pessoas

01 VAGA

SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ ou ‘B’ e vivência em manutenção de veículos com injeção eletrônica

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino Técnico completo em Agrícola

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ ou ‘B’, vivência na área, disponibilidade para viajar e de horário

02 VAGAS

TOSADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.066,00 + Benefícios

02 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório residir no município de Simões Filho

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de vendas

Salário 1.045,00 + Benefícios

02 VAGAS

VISUAL MERCHANDISER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir veículo, CNH ‘B’, vivência na área e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.400,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Pernambués, Pituaçu, Boca do Rio, Rio Vermelho ou Pituba

05 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência na área

01 VAGA

BARBEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência no ramo de supermercado ou em lojas do ramo alimentício (varejo)

01 VAGA

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência na área, habilidade com Informática e disponibilidade de horário

Salário 1.084,00 + Benefícios

01 VAGA

COPEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Pernambués, Pituaçu, Boca do Rio, Rio Vermelho ou Pituba

05 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com buffet e residir em Pernambués, Pituaçu, Boca do Rio, Rio Vermelho ou regiões próximas a Pituba

05 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Portão, Itapuã, Itinga, São Cristóvão ou no município de Lauro de Freitas

05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (05/03)

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir relatório médico

02 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA/SEGMENTO DE CALÇADOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

05 VAGAS

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com lavagem de carro

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

06 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS/ CAMINHÕES E ÔNIBUS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ELETRICISTA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES E ÔNIBUS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (05/03)

VAQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

SERVENTE DE CAMPO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

03 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

ENCANADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na área de construção civil – Apresentar comprovação

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH

01 VAGA

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência no ramo de alimentos – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir moto

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35, Eletricista de Redes de Distribuição e outros direcionados a função

50 VAGAS

BLASTER

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir curso de Blaster

11 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR 13

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (05/03)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (05/03)

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Obrigatório possuir CNH e vivência na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (05/03)

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses – Apresentar comprovação

02 VAGAS

FORNEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses – Apresentar comprovação

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LOJA/AJUDANTE DE CARRINHOS DE SUPERMERCADO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

