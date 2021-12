Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta segunda-feira (02). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (02/12)

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir vivência com fabricação de pizzas variadas (forno a lenha), disponibilidade para trabalhar de 15h à meia noite e residir em região com fácil transporte devido termino do expediente

02 VAGAS

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Eletroeletrônica

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e habilidade em ministrar cursos (Apresentar comprovação)

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Superior cursando ADM, MKT, Engenharia, Logística ou Comunicação – A partir do 8º sem

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘A’, conhecimento total no Pacote Office e disponibilidade para trabalhar no município de Camaçari

Desejável: Inglês básico e disponibilidade para viagem esporádica

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’, moto própria e vivência com serviços gerais ou piscineiro (Apresentar comprovação)

Desejável: Residir nas proximidades de São Cristóvão

02 VAGAS

MECÂNICO DE BICICLETAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (02/12)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

ATENDENTE DE LANCHONETE/ATENDENTE DE DELIVERY

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir no Imbui, Boca do Rio, Avenida Jorge Amado ou Pituaçu

01 VAGA

PINTOR DE PAREDES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório possuir curso NR 35 e vivência na área

02 VAGAS

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Desejável: Possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (02/12)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA/PEGAR CIMENTO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO/TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (02/12)

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir carro e disponibilidade para viajar

02 VAGAS

AGENTE DE TURISMO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira na área de turismo

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo em ADM ou Ciências Contábeis

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir cursos de Operador de Máquina, Mecânica ou áreas afins

02 VAGAS

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção automotiva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso de Eletromecânica

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônico

Experiência na área de indústria – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR13

01 VAGA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função com corte/costura e montagem – Apresentar carta de referência

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos atualizados de Bombeiro Civil e Brigadista Nível I ou II

15 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (02/12)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir fora

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (02/12)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando ADM

02 VAGAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na função

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (02/12)

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

04 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

05 VAGAS

MOTORISTA PODADOR/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35, Eletricista básico e Direção Defensiva

05 VAGAS

MOTORISTA MUNCK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de NR 10, Eletricista básico e Direção Defensiva

10 VAGAS

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de NR 10 e Eletricista básico

10 VAGAS

RECEPCIONISTA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

AUXILIAR DE PORTARIA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior completo em Análise de Sistema ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para desenvolver Sistema Web

01 VAGA

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

05 VAGAS

MOTORISTA DE CARRO FORTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Vigilante de Carro Forte

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (02/12)

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e veículo

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (02/12)

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em ADM – A partir do 4º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Desejável: Possuir noções básicas de Informática

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar no turno noturno

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior completo em Fisioterapia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTETICISTA FACIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses como design de sobrancelhas (micropigmentação)

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGA

Ensino Superior completo em Fonoaudiologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TERAPEUTA HOLÍSTICO

Ensino Técnico e/ou Superior completo em Estética

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PSICÓLOGO

Ensino Superior completo em Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses com serviços de borracharia

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área de segurança

Desejável: Possuir curso de Vigilante

04 VAGAS

