Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (23). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (23/09)

TÉCNICO DE REDE/TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Técnico completo na área de Telecomunicações

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com manutenção de rede de cabeamento estruturado

Salário 1.701,77 + Benefícios

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas (internas ou externas) e disponibilidade para atividades externas

10 VAGAS

REPARADOR DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, disponibilidade para realizar visitas externas e vivência com manutenção/conserto de lavadora de roupa, micro-ondas, geladeira, freezer, fogão, lava e seca, side by side, split, ar de janela e tanquinho

Salário 1.300,00 + Benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir na Ilha (qualquer região), possuir carro próprio, CNH ‘B’ e vivência com vendas externas

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Saramandaia ou Pernambués e possuir vivência com moda praia

06 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de serviços (seguros)

05 VAGAS

SAPATEIRO SOLADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (23/09)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

ADVOGADO (VAGA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE)

Ensino Superior completo em Direito – Possuir até 04 anos de formação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória comprovação de 04 processos, devidamente protocolados, e aptidão em processo cível

01 VAGA

ADVOGADO TRABALHISTA (VAGA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE)

Ensino Superior completo em Direito - Possuir até 04 anos de formação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória comprovação de 04 processos, devidamente protocolados, aptidão na área tributaria e trabalhista

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (23/09)

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

02 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (23/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADORA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (23/09)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH e veículo

02 VAGAS

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

