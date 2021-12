Confira vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para terça-feira (13). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (13/08)

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMATIVA (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando Informática ou Superior em TI

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar pela manhã

01 VAGA

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir em Camaçari

Salário 1.002,00 + Benefícios

01 VAGA

DESIGNER DE SOBRANCELHAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e curso de Designer de Sobrancelhas - Apresentar certificação

Salário 1.084,04 + Benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO GERAL DE OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES – EXCETO TRILHOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/D’, vivência com sinalização viária (pintura de faixas), disponibilidade de viagem e cursos MOPP e NR35

01 VAGA

ENGENHEIRO ELÉTRICO

Ensino Superior completo em Engenharia Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com projetos e instalações de energia solar abaixo e acima 1MX

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e residir na Liberdade, São Caetano ou Cidade Baixa

Salário 1.206,00 + Benefícios

06 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar no município de Vera Cruz – Candidatos podem residir próximos aos bairros do Comércio ou São Joaquim, em Salvador, ou nos municípios de Vera Cruz, Itaparica e região

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em UTI

Salário 2.325,60 + Benefícios

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (13/08)

 ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Ensino Técnico completo de Enfermagem com Especialização em Enfermagem do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área e conhecimento em informática

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (13/08)

BALCONISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com atendimento em loja de materiais de construção

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para efetuar ligações a clientes/empresas, com objetivo de vendas e divulgações de produtos

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

04 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto – Estudando a noite

Não exige experiência

05 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com vendas de roupas femininas, fitness e intimas

04 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (13/08)

ELETRICISTA AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com serviços elétricos direcionados a veículos e máquinas

01 VAGA

ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE

Ensino Superior completo em Medicina Veterinária, Engenharia de Alimentos ou Gestão de Controle de Qualidade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar com treinamento a colaboradores, implantação/implementação do BPF e APPC, ações corretivas de não conformidade, coletas e análises microbiológicas, elaboração/manutenção de planilhas

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (13/08)

CONSULTORA DE LASER E ESTÉTICA

Ensino Superior em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência em estética

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (JOVEM APRENDIZ)

Exclusiva para Pessoas a partir de 18 anos – Em função de atividades desempenhadas

Ensino Médio completo ou em andamento

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar a tarde

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência em peças automotivas

Obrigatório possuir veículo, CNH e disponibilidade para viajar

01 VAGA

JATEADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

LICITAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em confecção

03 VAGAS

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, em segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico em Eletrônica/Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença e conhecimento em Pacote Office

03 VAGAS

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (13/08)

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir moto e CNH ‘A/B’

03 VAGAS

MECÂNICO DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (13/08)

PESQUISADOR (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com atendimento ao público

30 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, NR10 (atualizado), disponibilidade de horário e vivência com pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria e afins

02 VAGAS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com manutenção de impressora e notebook/PC

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (13/08)

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Fundamento completo

Experiência de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Remanso/BA

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL/AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo

01 VAGA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

adblock ativo