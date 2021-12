Confira vagas de emprego do SineBahia para segunda (12)

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para segunda-feira (12). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (12/08)

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório CNH ‘B’, carro próprio, vivência com vendas externas e habilidade com prospecção de novos parceiros

Salário 1.500,00 + Benefícios

04 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir próximo ao Comércio, São Joaquim, municípios de Vera Cruz, Itaparica ou afins e disponibilidade para atuar no Município de Vera Cruz.

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento com "picking" e disponibilidade para atuar sob escala 6x1

Salário 1.066,00 + Benefícios

03 VAGAS

MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com mecânica de veículos a gasolina e noções de elétrica automotiva

Salário 1.000,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico em Refrigeração, Eletromecânica, Eletrotécnica ou Manutenção Mecânica Industrial

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário para atuar de segunda a sexta e plantões no fim de semana

Salário 2.137,48 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com manutenção de ferramentas elétricas para construção civil e disponibilidade de horário

Salário 1.600,00 + Benefícios

01 VAGA

SALADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em UTI

Salário 2.325,60 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis - A partir do 6º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável: Conhecimento na área fiscal

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento em motores a diesel e caixa diferencial

Salário 1.600,00 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PCD NA UNIDADE CAPAZ EM SALVADOR (12/08)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. Centenário, loja 1, 1º piso - SAC do Shopping Barra/Chame-Chame. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 17h.

AUXILIAR DE QUALIDADE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (12/08)

SERVENTE DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior completo

Experiência com Estética

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com peças automotivas

Obrigatório possuir veículo, CNH e disponibilidade para viajar

01 VAGA

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência em confecção

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS

Ensino Técnico ou Superior em Administração

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

02 VAGAS

JATEADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência na função

01 VAGA

LICITAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência em vendas e relacionamento com cliente, preferencialmente, no segmento de saúde

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘A/B’

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (12/08)

MECÂNICO DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (12/08)

GERENTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PESQUISADOR (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com atendimento ao público

30 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, NR10 (atualizado), disponibilidade de horário e vivência com pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria e afins

02 VAGAS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com manutenção de impressora e notebook/PC

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

10 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

AVALIADOR DE VEÍCULOS SEMINOVOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>>VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (12/08)

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SOLDADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Remanso/BA

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL/AUTÔNOMO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e veículo

01 VAGA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (12/08)

SALGADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO/SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BABÁ

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

FORJADOR DE MOLAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses como moleiro de caminhão e carreta

01 VAGA

DEDETIZADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

02 VAGAS

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como vigilante

02 VAGAS

