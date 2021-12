Confira vagas de emprego do SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta segunda-feira (02). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (28/02)

AUXILIAR CONTÁBIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis - A partir do 4º sem

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

05 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com veículos pesados (carretas, guindastes e afins)

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e vivência com automação de portões

01 VAGA

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em assuntos regulatórios, renovação anual de licença sanitária e no ramo de logística

01 VAGA

GERENTE DE COORDENAÇÃO DE MARKETING

Ensino Superior completo em ADM, MKT, Gestão Comercial ou Comunicação Social

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir carro próprio, CNH ‘AB’, vivência com atuação no segmento varejista e comercialização de alimentos perecíveis, conhecimento no Pacote Office, Power Point e Excel avançado

Salário 5.000,00 + Benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE/FARMÁCIA

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como docente na área de farmácia

Salário 2.026,23 + Benefícios

01 VAGA

INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE

Ensino Superior completo em ADM, Ciências Contábeis, Gestão Comercial ou Matemática

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como docente na área de faturamento, cobranças, área contábil, noções de controle de estoque e residir no município de Camaçari

Salário 4.457,21 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e vivência com mecânica e elétrica

Salário 1.917,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico Completo em Telecomunicações, Produção, Elétrica, Mecânica ou Edificações

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência na área, Excel básico/intermediário e disponibilidade para viajar

04 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

03 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO

Ensino Técnico completo em Telecomunicações, Produção, Elétrica, Mecânica ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência na área e disponibilidade para trabalhar viajando em diversas cidades do Brasil

03 VAGAS

CHAVEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.066,00 + Benefícios

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e residir próximo ao local do trabalho (Costa Azul)

Salário 1.100,00 + Benefícios

03 VAGAS

COORDENADOR DE CURSO

Ensino Superior completo em ADM com pós-graduação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO

Ensino Superior incompleto em ADM, Gestão Comercial, Gestão de Pessoas ou áreas afins - A partir do 3º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade para trabalhar aos domingos

06 VAGAS

GRAVADOR DE JÓIAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.066,00 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, conhecimento em Mecânica Automotiva e Técnicas de GNV

Salário 1.250,00 + Benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência na área e especialidade em injeção eletrônica

Salário 2.000,00 + Benefícios

02 VAGAS

MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e vivência na área

Salário 1.144,00 + Benefícios

02 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com montagens de móveis convencionais

05 VAGAS

RELOJOEIRO/PREPARAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com conserto de relógios mecânicos e digitais

Salário 1.066,00 + Benefícios

03 VAGAS

TÉCNICO QUÍMICO

Ensino Técnico completo em Química, Laboratório ou Graduação em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com móveis, conhecimento intermediário em Word e Excel e disponibilidade de horário

05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA FEIRA DE SANTANA (28/02)

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’, vivência com vendas e disponibilidade para trabalhar com metas, liderança, treinar e fazer acompanhamento de vendedores

Salário fixo + Comissão

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas

Salário fixo + Comissão + Plano de Carreira

30 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas em geral ou de cartão e atendimento ao cliente

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (28/02)

SERVENTE DE CAMPO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

03 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência no ramo de alimentos – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir moto

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e veículo

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos NR10, NR35, Eletricista de Redes de Distribuição e outros direcionados a função

50 VAGAS

BLASTER

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir curso de Blaster

11 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função - Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR 13

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência na área de indústria – Apresentar comprovação

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (28/02)

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na c arteira

01 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE DIESEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (28/02)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (28/02)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

INSPETOR DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO DE CAMINHÃO TRUCK COM GUINDASTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘E’

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

