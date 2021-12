Confira vagas de emprego do SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta segunda-feira (17). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (17/02)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Técnico completo em Mecânica ou certificação de Refrigeração Industrial (SENAI)

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em manutenção de refrigeração industrial, treinamento de CBSP (salvatagem) em dia (Serão aceitos também candidatos dos seguintes municípios: Lauro de Freitas, Mata de São João, São Félix, Catu, Alagoinhas, Pojuca, Candeias, Madre de Deus, Cachoeira, Camaçari, Dias D´Ávila e Simões Filho)

10 VAGAS

TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO

Ensino Técnico completo Instrumentação, Eletrônica ou Automação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de instrumentação industrial, treinamento de CBSP (salvatagem) e de acesso por corda (n1) em dia e disponibilidade para trabalhar offshore em Macaé (Serão aceitos também candidatos dos seguintes municípios: Lauro de Freitas, Mata de São João, São Félix, Catu, Alagoinhas, Pojuca, Candeias, Madre de Deus, Cachoeira, Camaçari, Dias D´Ávila e Simões Filho)

10 VAGAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Ensino Superior completo em ADM, RH, Economia, Gestão de Negócios ou áreas afins

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com cozinha quente, em bares e/ou restaurantes, disponibilidade de horário e residir próximo ao Stiep

Salário 1.045,00 + Benefícios

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.600,00 + Benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade de horário e residir em Simões Filho, Lauro de Freitas, Parque São Cristóvão, Jardim das margaridas ou adjacências

Salário 1.087,00 + Benefícios

10 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com veículos pesados (carretas, guindastes e afins)

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório residir próximo ao local do trabalho (Costa Azul)

Salário 1.100,00 + Benefícios

03 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.089,00 + Benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário 1.349,00 + Benefícios

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade para viajar

Salário 1.700,00 + Benefícios

01 VAGA

ELETRICISTA DE PONTES ROLANTES

Ensino Técnico completo na área de Elétrica ou Eletrônica

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir vivência em ponte rolante, curso NR 10, NR 12, NR 35, Empilhadeira e Ponte Rolante

01 VAGA

ESTETICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro MEI, vivência e curso na área

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir moto própria, CNH ‘A’, vivência na área e disponibilidade para trabalhar aos sábados em horário integral

Salário 1.089,45 + Benefícios

02 VAGAS

ESTOQUISTA

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em bares e/ou restaurantes, habilidade com Pacote Office, disponibilidade de horário e residir no Stiep ou região de fácil transporte de ida/volta do Stiep

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como promotor de vendas no ramo de vendas (contrato será via MEI)

06 VAGAS

RELAÇÕES PÚBLICAS

Ensino Superior completo em Comunicação ou Publicidade e Propaganda

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

ANALISTA TÉCNICO DE PRÉ-VENDAS

Ensino Superior completo em Segurança da Informação, Rede ou na área de TI

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Inglês intermediário (leitura), vivência com pré-vendas na área infraestrutura de ti ou segurança da informação, contratação PJ (possuir MEI ou possibilidade para cadastro como MEI) e disponibilidade para viajar

Salário 5.000,00 + Benefícios

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro MEI, vivência e curso na área

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR (17/02)

ATENÇÃO - Solicite encaminhamento na Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi/Brotas. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

DEDETIZADOR LÍDER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função.

Obrigatório possuir moto, CNH ‘A’ e ‘B’, vivência em liderança de equipe na área de conservação ou limpeza, conhecimento em pacote Office (Excel e Word) Smartphone e disponibilidade para viajar (Brasil todo)

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (17/02)

ANALISTA DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com crédito consignado

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (17/02)

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MÉDICO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (17/02)

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

05 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir vivência em logística

01 VAGA

CONFERENTE DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

04 VAGAS

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ESCREVENTE

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

ALINHADOR

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar comprovação

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (17/02)

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses como entregador ou carga e descarga

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo (carro ou moto), CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência com vendas no setor de transportes

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

ENCARREGADO DE AÇOUGUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE FRIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE MERCEARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE HORTIFRUTI

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses carteira

09 VAGAS

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

FISCAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

08 VAGAS

GERENCIADOR DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Empilhadeira

03 VAGAS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

MOTORISTA PODADOR / ELETRICISTA

Ensino Técnico completo de Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR-10, NR-35, Eletricista Básica e Direção Defensiva

02 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de NR-10, Eletricista Básica e Direção Defensiva

10 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

02 VAGAS

AUXILIAR ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de NR-10 e Eletricista básico

03 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo de Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR-10, NR-35 e SEP

02 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo de Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR-10, NR-35 e SEP

02 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo de Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR-10, NR-35 e SEP

03 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA MORRO DO CHAPÉU (17/02)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar comprovação

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JUAZEIRO (17/02)

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

BLASTER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Blaster

01 VAGA

CARTAZEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FARMACÊUTICO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

FERRAMENTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MARTELETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (17/02)

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino Técnico completo de Agrícola

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

LAVADOR DE CARROS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

08 VAGAS

ELETRICISTA DE BAIXA-TENSÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Elétrica Predial ou de Baixa-tensão

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses como soldador TIG

01 VAGA

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso atualizado de Vigilante

30 VAGAS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses como eletricista de rede de distribuição

Obrigatório possuir curso de Eletricista de Rede de Distribuição

08 VAGAS

