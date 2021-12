Confira vagas de emprego do SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta segunda-feira (09). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (09/12)

CONSULTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em ADM ou TI - A partir do 4° sem

Bolsa estágio 500,00 + Benefícios

01 VAGA

TECNÓLOGO EM PRODUÇÃO INDUSTRIAL (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em ADM ou TI - A partir do 3° sem

Ensino Superior cursando Tecnólogo de Gestão industrial ou Engenharia de Produção – A partir do 3º sem

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ´D´, vivencia na área em manutenção mecânica a diesel, e disponibilidade para trabalhar na região de Valéria.

Salário 1.600,00 + Benefícios

02 VAGAS

ANALISTA DE LOGÍSTICA

Ensino Superior cursando Logística - A partir do 3º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ´B´, vivência como operador de empilhadeira e curso de empilhadeira

05 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.774,94 + Benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivencia na área

01 VAGA

OPERADOR DE PRENSA HIDRÁULICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivencia na área

Desejável residir próximo a Itinga

Salario 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área, disponibilidade de horário e residir nos bairros de Cajazeiras, Parque São Cristóvão, Mussurunga e Trobogy

Salario 1.066,00 + benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE SINE MULHER (09/12)

END.: Instituto do Cacau. Av. da França - Comercio, Salvador .BA, (Dentro do SAC Comércio).Funcionamento de segunda a sexta, das 7h as 15:00h.

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’ (com atividade remunerada), vivência com transporte de pessoas/mercadorias e disponibilidade para viajar (Conhecer a cidade e Rodovias)

Salário 1.136,49 + Benefícios

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (09/12)

POLIDOR AUTOMÁTICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salario 1.250,00

03 VAGAS

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em rede elétrica de distribuição, curso de NR10 e NR35 (atualizado) e morar em Lauro de Freitas ou proximidades

20 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em rede elétrica de distribuição, curso de NR10 e NR35 (atualizado) e morar em Lauro de Freitas ou proximidades

30 VAGAS

BLASTER

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de BLASTER (atualizado) e morar em Lauro de Freitas ou proximidades

10 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para trabalho braçal

Salario 1.150,00

04 VAGAS

PEIXEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

AUXILIAR DE OPERAÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar com coleta de resíduos gerados, limpeza, preenchimento de documentação especifica para descarte de resíduos, abastecer com recipientes adequados e residir em Lauro de Freitas ou proximidades

Salário 1.300,00

01 VAGA

PEIXEIRO (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar com atendimento ao cliente, executar cortes/serragens de pescados, eviscerar camarão, filetagem, transportar, vendas, pesar, embalagem, precificar os produtos, manter o local de trabalho limpo e trabalhar conforme as normas de segurança de higienização

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA CANDEIAS (09/12)

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

03 VAGAS

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

05 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ALAGOINHAS (09/12)

AGENTE FUNERÁRIO MOTORISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B‘

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (09/12)

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na carteira – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

03 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir CNH ‘D’ e disponibilidade para viajar

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir carro e disponibilidade para viajar

02 VAGAS

AGENTE DE TURISMO

Ensino Médio completo

Experiência na carteira na área de turismo

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir cursos de Operador de Máquina, Mecânica ou áreas afins

02 VAGAS

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção automotiva – Apresentar comprovação

Obrigatório possuir curso de Eletromecânica

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência na área de indústria – Apresentar carta de referência

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR13

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (09/12)

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ´D´ e disponibilidade para viagens

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SENHOR DO BONFIM (09/12)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Técnico cursando ADM

02 VAGAS

CONSULTOR DE NEGÓCIOS

Ensino Médio completo

Experiência na função - Apresentar comprovação

Obrigatório possuir CNH ´B´

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (09/12)

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Ensino Técnico em Enfermagem do trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AGENTE DE DISCIPLINA (MONITOR DE SOCIALIZAÇÃO)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade com LIBRAS

03 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

06 VAGAS

GUINDASTEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir experiência em dirigir e operar munk e guindaste

Obrigatório possuir CNH ‘D’

01 VAGA

ESCOVISTA /AJUDANTE CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na função

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na área de assistência hospitalar, atendimento ao paciente (Urgência/emergência, pronto socorro e UTI)

01 VAGA

REPARADOR DE VEÍCULOS LEVES/TÉCNICO DE OPERAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com elétrica, gestão de processos de logística, mecânica automotiva

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento no Pacote Office

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas

03 VAGAS

MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO/MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

02 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PODA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

04 VAGAS

ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35 e SEP

05 VAGAS

MOTORISTA PODADOR/ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de RD, NR 10, NR 35, Eletricista básico e Direção Defensiva

05 VAGAS

MOTORISTA MUNK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, cursos de NR 10, Eletricista básico e Direção Defensiva

10 VAGAS

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos de NR 10 e Eletricista básico

10 VAGAS

RECEPCIONISTA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

AUXILIAR DE PORTARIA (PCD) – TEMPORÁRIA

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior completo em Análise de Sistema ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento no desenvolvimento de Sistema Web

01 VAGA

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA BARREIRAS (09/12/2019)

SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração- a partir do 4° sem

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Indispensável ter CNH ´A´ e Moto própria

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REGRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em Manutenção de Ar-condicionado

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica ou afim

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável possuir cursos NR10 e NR35

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE ALIMENTOS

Ensino Técnico completo de Alimentos

Não exige experiência

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Desejável possuir noções Básicas de Informática

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade para trabalhar no turno noturno

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo em Nutrição

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTETICISTA FACIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses como Designer de Sobrancelhas e micropigmentação

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGA

Ensino Superior completo em Fonoaudiologia

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TERAPEUTA HOLÍSTICO

Ensino Técnico e/ou Superior completo em Estética

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em Serviços de Borracharia

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na Área de Segurança

Desejável possuir Curso de Vigilante

04 VAGAS

